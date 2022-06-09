「長新冠9大症狀」一圖秒懂！　260萬染疫者快自我檢查

▲新冠肺炎急性感染後症侯群可能出現的症狀。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎逾260萬人感染，指揮中心今（9）日公布染疫者康復門診最新收案人數，截至6/8日共有787人就診，以台北市420例最多、新北市201例次之，其他縣市相對少。醫療應變組副組長羅一鈞表示，染疫後通報症狀多元，主要有9大類，憂鬱、失眠、心悸、胸痛等都有，有相關症狀民眾可到長新冠門診進行一站式服務與相關檢查治療。

衛福部康復者整合門診提供確診者在染疫6個月內症狀追蹤、復健服務，初步編列3至4億元預算，未來將針對康復者求診追蹤症狀，對國內長新冠樣態進行分析。今年4月Omicron本土疫情大爆發以來，累積確診人數快速增加，也有不少確診者出現喘、咳嗽等症狀，自行前往康復者門診追蹤。

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指揮中心指揮官陳時中表示，目前共有105家院所開設染疫康復者整合門診，但不是每一家都有收到病人，目前僅有41家院所收案，新冠染疫後已有健保編碼U09.9，但由於染後後症狀非法定傳染病，因此不具通報義務，僅方便醫師做內外部統計時使用。

羅一鈞提到，從目前收案個案來看，確診後解隔病人可能出現9大症狀，包括呼吸道、掉髮、紅疹，另外也有憂鬱、焦慮、失眠等，還有先前出現的腦霧等神經認知功能症狀；心悸、胸痛等也是常見後遺症。民眾染疫後若出現相關症狀，都可在染疫康復者門住診掛號，由胸腔科或復健科等整合照護團隊進行相關的檢查與治療。