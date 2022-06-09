揹屍畫面曝光！桃山女山友陳屍路間　救難人員徒步護送下山

記者白珈陽／台中報導

新竹一名劉姓女子日前獨自從新達山入山，原預計昨日由武陵四秀之一的桃山下山，卻被山友發現其遺體倒臥在山路間，出事地點位於台中、新竹交界，經消防署指示，由台中市消防局負責出兵救援。空勤總隊表示，因天氣因素影響，今日無法出動直升機，由地面人員徒步搬運；台中市消防局指出，搜救人員今日上午10時30分到達山屋現場，以徒步方式將遺體搬運下山。

▲搜救人員以徒步方式將遺體揹下山。（圖／記者蔡文淵翻攝）

一名男山友8日到桃山登山，發現一名女子的遺體倒在山路上，因擔心對方遭動物啃食，揹到山屋後報案。雪霸武陵站證實，死者為59歲的劉金秀，劉女於3日獨自從新達山進入，原預計8日從桃山下武陵，卻在三叉營地往桃山山屋0.4K處被發現倒臥步道上，已無生命跡象。

▲搜救人員以徒步方式將遺體搬運下山。（圖／台中市消防局提供）

▲男山友昨日在武嶺四秀的桃山山徑發現劉女遺體。（圖／翻攝臉書「靠北登山大小事」）

劉女陳屍的地點剛好位於台中、新竹交界地，起初兩地消防局該由誰出動救援一度喬不攏，台中市消防局第二大隊認為，根據國土測繪中的資料，發現遺體的地點位於新竹縣境內，但新竹消防局認為，該由台中消防局處理。最後消防署指示，由台中市消防局就近上山。

由於事故地點位處深山，原要派出直升機救援，但空勤總隊指出，因今日山區仍有雨勢，且雲層密布，受到天氣影響，無法派遣直升機，由消防局出動地面人員入山搜救。

台中市消防局表示，搜救人員包括消防局、東勢林管處等12人，於今日上午8時10分到達登山口，將與高山協作會合，一起將遺體搬運下山。同日上午10時30分搜救人員已到達山屋現場，以徒步方式搬運遺體下山。另外，警消也通知劉女家屬到場協助處理後事，家屬正從新竹趕往登山口。

▲救援人員在中途稍作休息後隨即出發下撤。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲搜救人員搬運劉女遺體下山。（圖／台中市消防局提供）