苗栗+1712！54基層院所收案率偏低　 縣府籲多利用視訊確診判定

▲苗栗縣本日新增1712例確診，今年已累積46374人確診。（圖／苗栗縣政府提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣今(6月9日)新增新冠肺炎本土確診1,712例，其中男性840人、女性872人，年齡分布1歲以下至92歲，今日居隔人數7,490人，平均每位確診者居家隔離人數1.4。苗栗縣自今年1月1日至今(6月9日)上午8點，累積本土案例4萬6,347人，人口占比確診率達8.66%，縣長徐耀昌呼籲疫情仍延燒，單日確診人數仍在高原期，防疫不鬆懈。

衛生局長張蕊仙表示，苗栗縣確診者迄今使用居家照護累計人數達33,804人，個案大多是輕症或無症狀，民眾如果快篩陽性需找院所進行確診判定時，建議可盡量尋求54家基層醫療機構就近視訊確診，將醫院人力保留在專責、加護病房，全力照顧病情較嚴重的患者。本縣目前居家照護收案配置基層院所40.7%(全國73.5%)；醫院收案佔59.3%(全國26.5%)，基層院所收案率偏低，籲請民眾可善用基層診所資源進行「快篩陽=確診」判定。

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目前苗栗縣新冠疫苗施打率第一劑85.9%(全國86.5%)；第二劑77.6%(全國78.6%)；第三劑61%(全國64.2%)，其中第3劑65-74歲接種率為71.9%(全國77.4%)、75歲以上54.7%(全國63.3%)，施打率還有待提升。為鼓勵長輩施打疫苗，至6月30日前65歲以上長輩施打1、2、3、4劑均可領取500元禮券，以及2劑快篩試劑，請民眾可以至合約院所或衛生所施打。

▼苗栗縣各鄉鎮確診累積人口占比。（圖／苗栗縣政府提供）