反骨艾瑞絲遭小玉換臉變A片女主　她出庭「用手比出」賠償數字

▲小玉販賣「換臉A片」遭起訴，艾瑞絲出庭求償百萬。（組圖／記者陳以昇攝、翻攝自艾瑞絲IG）

記者陳雕文／新北報導

百萬訂閱的Youtuber 小玉（朱玉宸）操盤製作「換臉A片」販售，海撈1338萬餘元，超過百名女網紅及政治人物突然成為A片主角，其中知名Youtuber「反骨男孩」成員之一的Aries艾瑞絲（盧昕妤）也受害，9日下午3點多出庭不發一語，面對法官詢問「妳希望小玉賠多少」，她用手比劃出金額。

▲艾瑞絲在臉書專頁有377萬名粉絲追蹤。（圖／翻攝自艾瑞絲臉書）

今年4月首度開庭時，小玉認罪並鞠躬向被害人道歉，受害者之一的高雄市議員黃捷不接受和解，於本月9日下午現身新北地院表示，要透過法律讓小玉付出代價，希望他真心改過；記者會結束後，小玉突然出現！媒體隨即上前問問題，小玉邊走邊說，「不好意思，可以讓我先過嗎？」接著步入法院。

法官在庭上問黃捷，「希望小玉賠多少錢？」，黃捷立即說「100萬元」。接著法官也問艾瑞絲相同問題，她用手比出1、0、0的數字，示意要100萬元的賠償。庭審結束後，艾瑞絲獨自快步離開，面對鏡頭不發一語。

▲▼艾瑞絲身材好、外型美。（圖／翻攝自艾瑞絲臉書、IG）

現年29歲的艾瑞絲，外型亮麗身材姣好，臉書專頁有377萬人追蹤，經營的Youtube頻道45.9萬名粉絲，至於IG則有76.3萬名粉絲，給人活潑外向又愛運動的形象，結果遭到換臉變A片女主角，令她深感噁心，因此向小玉求償100萬元。

▼艾瑞絲快步離開法院。（圖／記者陳以昇攝）