疫情影響！非學位境外生來台人數「少6成、約3.7萬人」

▲受疫情影響，去年非學位境外生來台人數大減約6成。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

根據教育部統計，受到新冠肺炎疫情影響，去年（2021年）來台的非學位境外生僅2.7萬人，較疫情前每年約6.4萬人來台減少約3.7萬人，降幅接近6成，教育部長潘文忠今（8日）指出，過去台灣因防疫考量，入境以學位生優先，但相信隨著台灣防疫朝向鬆綁，預期來台境外生人數會逐步恢復。

由於新冠肺炎大流行，過去兩年多全球國際交流大受影響，根據教育部統計，去年來台研習的境外非學位生共2萬7580人，較2019年疫情前的6萬4627人，少了3萬7047人，幾乎少了6成。

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▲教育部長潘文忠認為，隨著疫情趨緩，境外生來台人數會增加。（圖／記者許敏溶攝）

潘文忠今天下午表示，非學位生來台人數大減，主要受疫情影響，而且過去策略也是以學位生為優先開放對象，而第一波開放則以學位生優先，非學位生則較晚，從今年3月陸續開放以來，越來越多學生來台，4月就有100多人，5月更增加到600多人。

潘文忠進一步表示，根據今年元旦到6月7日統計，非學位生入境人數為1893人，其中1462人為非獎學金華語生，192人為華語文獎學金受獎者，72人為台灣優華語獎學金受獎者，167為其他專案非學位生。

不過，潘文忠認為，隨著國際已逐漸走向恢復正常生活，台灣防疫也朝向鬆綁，來台人數應會逐步恢復，加上過去這2年來，各大學也累積很多防疫經驗，相信能迎接境外生陸續來台。