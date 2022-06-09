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台鐵135歲生日！局長宣示準點率拚95%　「要創歷史新高」

▲▼台鐵局長杜微今出席135年鐵路節活動。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵局長杜微今出席135年鐵路節活動。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵今(6/9)邁入135年歷史，台鐵局長杜微今出席鐵路節大會致詞時表示，台鐵已在安全改革路上，重大事故從前一年7件降至1件，一般故障事件從583件降到556件，今年1月5月準點率也提高至94.81%，今年準點率目標要超過95%，要創下歷史新高。

杜微表示，台鐵今滿135年，過去一年，有很多地方透過同仁努力展現一定成績，台鐵安全改革現在早已進行，精進安全計畫從去年6月到現在，重大事故比前一年，從7件降到1件，一般事故從51件降到40件，一般故障從583件降到556件，降低27件。

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杜微指出，台鐵安全還有很大努力空間，安全改革工作沒有停下腳步，還更加速進行，近一年推動SMS安全管理系統，今年也接受第三方驗證，拿出安全很好成績，增強對旅客安全服務。

杜微強調，過去10年從101年到110年準點率平均93.4%，但台鐵系統複雜，需要精進改善，107年和108年因重大事故準點率曾降到92%，今年1月到5月提升到94.8%，今年目標準點率要達到超過95%，要達到歷史新高。

▲▼台鐵EMU900型區間車。（圖／台鐵提供）

▲台鐵今年準點率要力拼超過95%，目標要創下歷史新高。（圖／台鐵提供）

針對服務提升，杜微指出，台鐵已陸續引進新車和汰換老舊車輛，6月29日前，使用40年的折疊門莒光號、1200型、復興號都已陸續汰換，新車也陸續投入展現效能；鐵道觀光版圖也積極拓展，雖受疫情影響，但去年到今年觀光列車開行班次跟旅客人數、營收額都創新高，包括鳴日號、鳴日號廚房、環島之星和郵輪式列車等已超過2萬個客人，成長較去年同期成長5成，營業額達2億元。

杜微強調，台鐵公司設置條例今年在立院三讀通過，未來會依循該模式精進，達成113年1月台鐵公司掛牌營運，現在台鐵所有負擔債務都會減輕，有潛力資產都保留下來，過去有的政策性虧損因素，也會有所補貼，最重要兩項現職同仁權益和旅客服務承諾，條例中都有明確規範，未來一定會讓台鐵永續經營，帶給同仁和社會大眾嶄新世代；16項公司化子法和企業化推動細節，下半年密切跟工會和員工協商說明，希望未來推動的路線不但要走的快，也要走的穩。

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