獨／機組員檢疫鬆綁0+7！指揮中心下午公佈「新規6／20上路」

▲機組員返台需居家檢疫。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

根據指揮中心規定，機組員返台後檢疫規範包括3+4、5+5等，近期指揮中心持續鬆綁防疫限制，機組員防疫新規也將調整為0+7，新規將於本（6）月20日起實施。據了解，指揮中心將於下午公佈新規細節。

據了解，機組員返台檢疫措施將調整為0+7，不需進行居家檢疫，只要7天自主防疫即可。新規定將於本月20日起實施，確切生效日期仍以指揮中心公布訊息為主。

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長榮航空關係企業工會理事長徐瑋鍠表示，有聽說指揮中心將於今日下午公布新規定會於20日上路，他也表示，期盼指揮中心能針對三配套考量完整，包括第一，實施日前三天回來的機組人員，是否能在生效當天快篩陰性即刻解除隔離，避免5+9調整為3+7的問題再一次發生；第二，已確診過但未施打第三劑疫苗的機組人員，是否有同於完整接種疫苗的放寬措施；第三，機組人員在外站仍然是「禁足」的狀態，也懇請指揮中心也能儘速鬆綁。

機師工會研究員陳柏謙昨日表示，工會有聽說民航局上週向指揮中心提報新規0+7，再交由指揮中心專家會議討論，至於實施日期則尚未聽說。民航局證實，已提報新規，不過指揮中心還沒有回覆實施時間。