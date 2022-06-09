全國已11.09％人口確診新冠肺炎　中區、南區、高屏區疫情升溫中

記者蘇晏男／台北報導

衛福部9日最新疫情報告指出，國內本土疫情已趨緩，6/2-6/8共新增49萬9718例，台北區、北區、東區確診數下降，中區、南區及高屏區則上升，而這也反映在中重症病床上，中區、南區與高屏區的空床率皆較上周（5/26-6/1）下降；衛福部也指出目前全國累計感染百分比11.09％。另外，在第二劑公費快篩劑部分，衛福部透露6/6-6/7累計販售28萬3201份（141萬6005劑）。

衛福部9日在行政院會針對最新疫情狀況進行報告，指出本土病例在6/2-6/8新增49萬9718例，較前5/26-6/1的56萬2498例下降11％，其中台北區下降30％，北區下降20％，中區上升9％，南區及高屏區上升4％，東區下降7％。衛福部表示，本土疫情仍處廣泛社區流行，中重症及死亡病例預期持續增加。​

截至6/7的各區發病累計感染百分比上，衛福部說，全國累計感染百分比11.09％（其中本土共262萬0941例）、台北區14.79％、北區12.86％、中區8.25％、南區6.89％、高屏區8.91％、東區11.51％。

醫療量能方面，衛福部指出收治中重症的專責病床及負壓病床，其全國空床率較前一周上升1.5％，台北區空床率上升9.3％，但北區、中區、南區、高屏區則分別下降2.4％、1.4％、1.4％、6.4％；至於東區則是未增減。

衛福部也說，第一輪快篩實名制（4/28-6/5）累計販售996萬5689份（4982萬8445劑），​第二輪快篩實名制則自6/6上路至6/7，累計販售28萬3201份（141萬6005劑），而四大超商及四大零售通路販售，至6/7累計銷售​​​414萬7371劑。

此外，疫苗覆蓋率方面，衛福部表示，全國人口覆蓋率上，第一劑90.45％，第二劑82.15％，追加劑66.9％；5-11歲兒童第一劑疫苗涵蓋率達66.4％（包括莫德納19.8％及輝瑞-BNT 46.6％）。

▼衛福部9日在行政院會提出最新疫情報告。（圖／行政院提供，下同，點圖放大）