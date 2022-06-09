快訊／確診亡24小時火化爭議　衛福部找方法讓遺屬瞻仰遺容

記者呂晏慈／台北報導

疫情爆發至今，確診死亡多在24小時內被火化，導致民眾無法見到離世家屬的最後一面，防疫指揮官陳時中日前坦承，公文所指「盡速」處理遺體就是指24小時內，「只是我們沒有明寫」。對此，衛福部次長薛瑞元9日表示，考量可能會有屍體腐化、無法化妝、動線規劃不易等因素，還是需要儘速處理遺體，會找出可行的方法，讓遺屬完成瞻仰遺容的心願。

▲衛福部次長薛瑞元。（圖／翻攝自行政院直播）

行政院今天上午舉行行政院會後記者會。媒體會中提問，是否針對目前確診死亡者24小時火化爭議，提出精進的作法？薛瑞元說明，目前正在搜集國外資料，但是國外資料可能只供參考，因為每個國家在民俗、習慣上有所不同，衛福部也曾找第一線處理遺體的殯葬業者詢問，看是否在處理方式上有什麼樣的困難，這部分都有在進行。

薛瑞元說，主要是確診病患死亡後的遺體，沒有辦法做防腐處理，所以仍然需要儘速，因為在這種天氣之下，可能會有屍體腐化的現象，此外，遺體沒有辦法做化妝，因為從事化妝的工作人員的風險會比較高，另目前的空間和動線上，規劃也不是很容易，所以衛福部希望能夠符合國人在風俗習慣上的需求，找出可行的方法，讓遺屬完成瞻仰遺容的心願，目前仍在研議當中。

對於讓遺屬可瞻仰遺容的措施，薛瑞元表示，這會牽涉到防疫，包括病毒的毒性等，過去面對變種病毒Delta、Alpha比較謹慎，以不接觸遺體為原則，現在因為是Omicron，導致重症的機率比較小，所以才會有這樣的訴求，衛福部現在正在研議，如何讓遺屬瞻仰遺容並兼顧防疫，技術上還有很多細節要克服。

另對於有立委提出，新加坡有「可守靈3日」的規定，薛瑞元說，這部分必須再去了解，所謂的守靈是伴著遺體守靈，或者是一個儀式，另在是什麼樣的空間及地點，國內是否能夠模仿，加上國內處理遺體的流程，均必須進一步研究。