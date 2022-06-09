虎父無犬女　眼尖女警查獲通緝犯！

▲台南市永康區一名康姓毒品通緝犯，7日晚上6時許，騎車停在永康區五福街一處騎樓等人時，被員警陳明敏發現可疑，將他逮捕歸案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康區一名康姓毒品通緝犯，7日晚上6時許，騎車停在永康區五福街一處騎樓等人時，遇見巡邏員警陳明敏行經該處，康嫌見警瞬間神色慌張，員警直覺可疑立即上前盤查，當場查出係通緝在案的犯嫌，馬上逮捕移送歸案。





永康分局大橋派出所警員陳明敏，於7日傍晚巡邏準備返所時，見一名30餘歲男子坐在機車上東張西望，看到員警卻刻意迴避眼神、形色可疑，陳員一眼認出是一個月前被派出所內學長查獲過毒品的康姓男子，立即上前盤查，康男因毒品案已於5月底遭台南地檢署發布通緝，將入獄執行7個月徒刑。經瞭解，康嫌平時居無定所，原來是在該處與女友相約見面，沒想到竟栽在女警手裡，也只能乖乖束手就擒，員警在現場宣讀權利事項後帶返所偵訊，訊後並移送台南地檢署偵辦。





警員陳明敏，於2016年行政警察特考班畢業，父親恰巧是同分局防治組巡佐，亦擔任分局訓練助教。陳員從小便崇拜伸張正義、耳濡目染，長大後跟隨著父親的腳步踏入警界，本次細心查獲毒品通緝犯，可謂是虎父無犬女。



永康分局分局長甘炎民表示，本次陳員執行勤務認真，觀察入微且落實盤查，才能查獲因案通緝之逃犯，對女警巾幗不讓鬚眉的行為表示肯定。永康分局也再次呼籲做壞事一定會被逮，民眾千萬不要心存僥倖，「歹路不可行」！