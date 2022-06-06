通緝犯未依兩段式左轉被攔　無照逆向狂飆！開罰1.9萬再移送

43歲李姓通緝犯去年12月10日駕駛租賃車於於士林區於中正路、文昌路口拒絕攔檢，不僅加速飛車逃逸，員警情急之下，開9槍射擊車輛左前輪，仍遭他衝撞警用摩托車逃逸，並棄車在北投一帶。李嫌隨後於北北桃地區躲藏，更透過友人幫忙掩護，藏了25天仍在八里一處廢棄屋狼狽落網。士林地檢署偵結，依妨害公務罪嫌提起公訴。