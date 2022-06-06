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社會 社會焦點 保障人權

通緝犯未依兩段式左轉被攔　無照逆向狂飆！開罰1.9萬再移送

▲▼高男遭通緝心虛逆向行駛逃逸，自摔轉倒遭警方逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲高男遭通緝心虛逆向行駛逃逸。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名男子騎機車未依規定兩段式左轉，巡邏警員上前攔查，他竟加速逃離，過程中逆向行駛躲避警員追趕，經警網攔截合力將他逮捕，經查男子為新北地檢發布毒品通緝與台北地院發布詐欺通緝，訊後依妨害公務、公共危險、毒品通緝及詐欺通緝移送偵辦，並依道交法開罰1萬9200元。

據悉，5日下午4時許，45歲高姓男子騎普通重機行駛在板橋區縣民大道，卻不依照規定兩段式左轉民生路，板橋警分局交通分隊陳姓警員發現，上前攔查，他突然心虛加速逃逸，警員立即尾隨並呼叫警網圍捕。

▼高男自摔轉倒遭警方逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲▼高男遭通緝心虛逆向行駛逃逸，自摔轉倒遭警方逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

高男過程中為了躲避警員追趕，還危險駕駛逆向騎上人行道，經執行交通疏導的警員攔截，合力將他逮捕，經查高男為新北地檢發布毒品通緝與台北地院發布詐欺通緝，訊後依妨害公務、公共危險、毒品通緝及詐欺通緝移送偵辦。

因高男違反道路交通處罰條例第21條第1項無照駕駛開罰6000元，第43條 第1項危險駕駛1萬2000元，第45條，第1項第3款，逆向行駛600元，第48條第1項第2款，未依規兩段式左轉600元，共開罰1萬9200元。

▲▼高男遭通緝心虛逆向行駛逃逸，自摔轉倒遭警方逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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