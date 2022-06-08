反擊日本制裁？俄國中止漁業協定　禁日漁船到南千島群島捕魚

▲俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃宣布，俄方將暫時禁止日本漁船在南千島群島附近捕魚。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯外交部7日宣布，該國將暫停執行與日本在1998年達成的協議，不再允許日本漁船在南千島群島附近捕魚，直至日本履行所有財政責任為止。儘管俄方並未明確指出相關決定與烏俄戰爭有關，不過日媒認為，俄羅斯此舉是為了反擊日本在烏俄戰爭爆發後對俄羅斯祭出制裁。

綜合外媒報導，俄羅斯的南千島群島（Southern Kuril Islands）在日本被稱為北方領土（Northern Territories），當地資源量豐富，是日本漁業重要的捕撈領域。不過，自二戰結束、日本投降後，蘇聯就占領了原屬於日本的北方領土，引發日俄之間的領土爭端。

1998年，日俄兩國達成協議，日本政府每年將支付一定費用，讓俄方批准日本漁船在南千島群島附近捕魚。不過俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）7日卻突然發布聲明指出，日本沒有依約付款，因此俄國被迫中止1998年簽署的漁業協定，直到日方履行財政責任為止。

《共同社》指出，雖然相關聲明並未提及烏克蘭問題，但有分析認為，俄羅斯此舉是為了反擊日本在烏俄戰爭爆發後對俄羅斯祭出制裁。