南韓射7+1飛彈回敬北韓！楊永明：不排除北韓今年第7次核試爆

▲北韓在美韓聯合軍演展開隔天，試射8枚飛彈。（圖／達志影像／美聯社）



記者周依儒／綜合報導

北韓本月5日上午罕見「連續發射」8枚彈道飛彈，南韓隔（6）日凌晨立即再回敬8枚飛彈，朝鮮半島情勢升溫。對此，台大政治系教授楊永明也在Podcast節目《Wow世界熱鬧什麼》中分析南北韓情勢，更直言，「不排除北韓今年第7次核子試爆」。

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美韓於本月4日舉行聯合軍演，這也是距離上次軍演4年多以來，首次有美國航母參與的聯合軍演，豈料北韓在5日上午9點08分至47分，罕見「連續發射」8枚短程彈道飛彈，分別從平壤、平安南北道、咸鏡南道等4個地方射向東海（日本海）；而南韓也不甘示弱，在6日上午4點45分起，同樣與美國聯合發射8枚短程飛彈，等同回應北韓5日的行動。

▲ 韓美聯合軍演。（圖／南韓海軍）



楊永明表示，親美、反北韓的韓國新任總統尹錫悅上任未滿一個月，朝鮮半島情勢迅速升溫，而且南韓發射的8顆飛彈中，7顆是南韓的、1顆是美國的，這種7+1的方式就顯示了尹錫悅親美、反北韓的態度非常明顯又強硬。至於後續兩韓還會產生什麼問題，楊永明則說，北韓自2006年起至今已經核子試爆6次，短中長程飛彈、洲際飛彈的試射更是數不清，身為「已被全球公認」的核武器擁有國，縱使總是因核子問題被國際譴責制裁，但北韓根本不可能會放棄國內現在已發展的核子武器，新總統尹錫悅才剛上任，也沒有和金正恩交手過，因此「不排除北韓今年會再一次的做第7次核子試爆」。

▲南韓新任總統尹錫悅上任未滿一個月，但已先和北韓領導人金正恩互相試射飛彈。（圖／路透、達志影像／美聯社）



楊永明也分析美韓軍事合作，他提到尹錫悅在競選時曾表態，要再部署第二套的薩德反飛彈系統（THAAD），但南韓在2016年首次部署時就引起中國強烈不滿，中國表示薩德的雷達系統可能會偵測到中國東北、北方的資訊，影響到中國國土安全，因此祭出「限韓令」至今；所以日前尹錫悅和拜登見面時沒有談到薩德相關問題，韓國外交部長到國會作證被問到薩德相關問題也表示，這個問題比較複雜，還需要進一步研究，顯示美韓對於薩德系統一事其實相當謹慎。

此外，尹錫悅也表示要強化美日韓三國的軍事合作，楊永明指出，日韓長久以來的慰安婦、徵用工問題遲遲未解，尹錫悅要如何跨越民間、歷史、法律上的問題，才能讓美日韓形成三邊軍事合作關係，將是未來一大考驗。

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