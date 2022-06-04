墾丁的阿北很兇！大街教訓囂張醉男「女友急喊寶貝」　結局神展開



記者葉國吏／綜合報導

屏東墾丁大街一位上身赤裸的男子疑似喝醉，在路邊酒吧上亂砸杯子，結果一位路過大叔經過看似上前勸阻，結果這位男子一言不合就直接上前要跟對方輸贏。豈料因為酒喝太多站不穩，本來想靠年輕身軀獲勝的男子反被一群大叔壓制，最後還被報警抓走。

▲墾丁大街發生男子喝醉發酒瘋，結果被阿北圍毆的意外。（圖／翻攝爆料公社二館，下同）

網友在臉書爆料公社二社上傳一段影片「我等了一個晚上就是等這個大場面出現啊」，影片中可以看到一位赤裸上身的男子，在墾丁大街邊的酒吧疑似喝醉，朝路上亂丟酒杯，結果引來路過大叔側目。

這時男子不滿朝大叔怒罵三字經，並且衝上前就靠年輕肉體給大叔一頓教訓，沒想到他酒精攝取太多根本站不穩，反倒被更多路過的大叔圍毆。而這位裸男的女友為了保護他，不停尖叫「寶貝寶貝～」也成為影片中特別亮點。

▲醉男最後被警方上銬，但完全不在意的跟女友接吻。

最後警方也出現將男子上銬，但男子完全不管警方在場，自顧自的跟女友接吻起來，4分多鐘的脫序影片被網友錄影放上網路引起討論，許多人留言「可惜民宿沒面對大街，這齣大戲沒觀賞到」、「不要看阿北老了 阿北以前真的很兇」、「你的醉拳好弱！害我太相信成龍」