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大陸 大陸焦點 特派現場

陸電商618銷售戰開打　京東「家用電器」預售額激增2倍

▲▼ 京東618。（圖／京東）

▲京東618活動開啟。（圖／京東）

記者蔡儀潔／北京報導

淘寶、京東等大陸電商近日陸續拉開「618購物活動」序幕。京東23日率先開啟618預售，其中，家庭用品及運動產品銷量激增，截至30日，居家運動的垂釣用品銷量按年增長5倍。

從京東618的預售趨勢來看，提升家庭生活品質的產品及服務受到消費者青睞，家用電器整體預售訂單金額按年增長200%，其中，新品預售訂單量增長超3倍；京造可折疊露營車總成交量按月增長超12倍。

另外，移動辦公和教育設備預售火爆，平板電腦預售訂單額按年增長超過100%；數碼品類增長130%，其中4K電競顯示器預售訂單額增長390%。

▲▼ 京東618。（圖／京東）

▲京東向消費者專供急需的防疫物資和日常消費品。（圖／京東）

針對台灣近期爆發的本土疫情，京東開設了「與您同心抗疫」線上防疫專區 ，提供急需的防疫物資和日常消費品 ，銷售成績同樣表現亮眼，家庭護理、清潔類、 健身訓練在預售中展現出較強增幅，洗手液等消毒產品非常搶手 。

據悉，今年京東618活動23日晚8點開啟，除了延續「晚8點」不熬夜體驗，還將通過「全鏈路服務」 讓消費者全程購物無憂。其中，被認為優惠力度很大的「開門紅」將於今（31）日晚8點開啟。

▲▼ 淘寶推出比價服務 。（圖／翻攝 淘寶）

▲淘寶推出比價服務 。（圖／翻攝 淘寶）

阿里方面，淘寶天貓618開門紅活動預熱是29日00時00分到31日23時59分，首輪售賣期同樣是今晚8時開始，第二波售賣期則於6月15日晚上8時開始。

淘寶對於「控價」也越來越嚴，早在今年4月淘寶上線「價保中心」，用戶不但能一次比較價格，還可以對過去90天的保價訂單申請保價，即可退回差價，商家有沒有「先漲後降」也一目瞭然。

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