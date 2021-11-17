熱吻鬍子男「下巴潰爛一大片」　她崩潰PO網：和他們約會要小心

▲女網友和鬍子男接吻後，下巴潰爛。（圖／翻攝自抖音）

記者詹雅婷／綜合外電報導

國外女子漢娜（Hannah）先前曾經與一名鬍子男親吻，沒想到下巴卻開始出現皮膚潰爛的狀況，便把照片分享到網路，更稱「和鬍子男約會要小心」。許多網友推測，這可能與感染葡萄球菌有關。

綜合太陽報、紐西蘭先驅報報導，漢娜透過抖音分享皮膚嚴重感染的各種樣子，起初皮膚變得乾燥及起疹子，最終潰爛被迫尋求醫療協助，包上繃帶。所幸最終膚況轉好，皮疹也完全消失。

這段影片引發大批網友關注，儘管她並沒有解釋當初親吻過程發生什麼事，但許多人猜測，她當初可能感染的是葡萄球菌。這種細菌存在於皮膚，但若經由傷口（如鬍渣刮出的傷痕）進入血液，有可能導致敗血症及皮膚感染等。

有的網友認為，這可能是對方衛生習慣不佳所導致，「我覺得他的鬍子有髒東西」、「如果沒有好好清潔，鬍子真的比馬桶座墊還要髒」。但也有人感到疑惑，因為身邊伴侶同樣有蓄鬍，但卻沒有遇到類似狀況。

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