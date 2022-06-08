湖南暴雨10人死亡「179萬人受災」 　經濟損失超過176億

▲湖南暴雨造成10死亡「179萬人受災」。（圖／翻攝自中新社）

記者林彥臣／綜合報導

湖南出現今年以來持續時間最長、降雨強度最大的暴雨，截至8日，湖南全省179.45萬人受災，因災死亡10人、失聯3人，倒塌和嚴重損壞房屋1195戶2766間，直接經濟損失40.74億元人民幣（約新台幣176億）。

根據《中新社》報導，湖南降雨量比常年偏多2成以上，尤其5月28日以來這輪降雨量比常年偏多1倍，且強度大、持續時間長、區域重疊，幾乎波及湖南全境，多點雨強超過或接近歷史極值。

強降雨導致湖南一大批工農業基礎設施嚴重受災，全省農作物受災面積144.24萬畝，其中成災50.59萬畝、絕收12.46萬畝；全省高速公路發生邊坡水毀88處，普通公路共有129條線路218處路段發生阻斷；共發生達標地質災害2799起；局部地區配電設備設施受損，約9100個台區、56萬人供電受到影響。

同時，強降雨導致3座水庫、293處3級及以下堤防、2174處護岸、374座塘壩、4263處灌溉設施、18個水文測站、41眼機電井眼、24座機電泵站和6733處人飲水保工程不同程度受損，2座水庫發生漫壩險情；發生城市內澇22處，受損農村房屋3571棟；受災區域累計退服基站4429站次，累計受損通信線路268條共689公里。