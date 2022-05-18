澳門殺兩女兇手落網　警透露逃亡過程：投宿賓館洩蹤轉逃山區躲7天

▲在澳門殺兩女後逃往湖南落網的趙姓嫌犯。（圖／翻攝瀟湘晨報）

記者魏有德／綜合報導

澳門狠殺兩女的趙姓嫌犯犯案後一路北上，逃至大陸湖南懷化山區躲藏，經當地員警聯合居民進行大規模搜捕近10日，於昨（17）日將趙姓嫌犯逮捕。一名參與追捕的員警在破案後透露偵辦細節，他表示，趙姓嫌犯原欲北返逃回家鄉黑龍江，投宿賓館時得到被通緝的消息，才轉而逃往懷化山區藏匿，經過7個晝夜才被逮捕。

▲湖南警方與協同單位在山區搜索。（圖／翻攝瀟湘晨報）

《瀟湘晨報》報導，5月7日凌晨，外省發生一起命案，隨後犯罪嫌疑人趙某龍（男，33歲，黑龍江人，尋釁滋事前科人員）逃竄至湖南。5月9日，趙某龍逃至洪江境內。公安部刑偵局、湖南省公安廳、涉案地公安機關趕赴洪江市坐鎮指揮，懷化市、洪江市兩地黨委政府調集3000多名幹部、群眾和700多名警力對其進行合圍搜捕。

參與追捕的員警表示，趙姓嫌犯原本打算從珠海一路向北逃回家鄉，但9日在湖南漵浦龍潭鎮辦理住宿登記時，由於沒有身份證，賓館老闆娘順口說了一句，「群裡發了懸賞通告，有逃犯過來了，沒有身份證不能住宿。」讓他心生警惕。

老闆娘第一時間沒有認出趙姓嫌犯，還將手機裡的懸賞通告拿給他看，讓趙姓嫌犯決定轉向，逃往湖南懷化山區躲藏。

▲警方公佈趙姓嫌犯照片，讓民眾提供線索。（圖／翻攝瀟湘晨報）

趙姓嫌犯逃至懷化洪江市時，除了隨身的背包外，還帶了一把雨傘。辦案員警表示，「嫌疑人沒找空房子，就找了點樹葉樹枝，加上雨傘，在山裡隨便找個地方休息，此前買的一些笨重物品，包括上山前買的一個迷彩包，都被他丟了。」

當警方收到嫌犯逃至「塘灣鎮中山村」的線報後，立即展開大規模搜山，還有民眾稱，有一名穿迷彩服男子攔車問路，與通緝犯高度相似。接報後，大批員警迅速趕往現場搜捕，經過約20多分鐘的搜索，終於在7時48分一農戶家門前發現趙姓嫌犯，這時，趙姓嫌犯正在大口地吃著早餐。

據了解，趙姓嫌犯於2022年4月底前往澳門，期間曾租住多間澳門及路氹酒店，他在5月5日時刻意租用他人登記的酒店房間，5日晚上9時許，誘騙第一名女子上酒店房換錢，5月6日凌晨1時許，到附近賭場以60多萬港幣（約230萬元新台幣）換籌碼賭錢，其後全數輸光。

至6日凌晨4時許，趙姓嫌犯於酒店大堂帶第二名女死者回到房內，約2小時後步出房間，乘的士（計程車）離開現場，開啟10天逃亡過程。