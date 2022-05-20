人妻流產不敢告訴老公　偷「出生4天女嬰」藏洗衣機圓謊

▲王女流產後為了圓謊，到醫院裡偷走一個女嬰。（圖／翻攝自陸媒，下同）



記者林彥臣／綜合報導

大陸湖南株洲市石峰區的一名王姓女子，與丈夫阿明（化名）結婚超過10年，夫妻感情趨於平淡，婚姻甚至因此亮起紅燈，直到後來王女懷有身孕之後，夫妻感情再度升溫，後來卻又因為流產，不敢告訴丈夫，於是偷了別人出生4天的女嬰，藏在洗衣機，想要替自己圓謊。

根據央視報導，一名郭姓產婦於2021年4月，在醫院產下一對龍鳳胎，但是4天後女嬰不見了，因此著急地報警求助。

警方介入調查之後，事情很快有了眉目，透過監視器很快就發現到，一名近幾日頻繁在醫院出入的女子，經過比對之後，這名女子是唯一在案發時段，進入過郭姓產婦的人。

這名女子利用監視器的盲區躲避追查，甚至多次換裝，警方將她鎖定為嫌疑人，進行追蹤，隨後在她的家裡找到了被藏在洗衣機裡的女嬰。

經過警方調查，偷走女嬰的就是王女，她有感於日子越過越平淡，丈夫阿明更因為工作長期與她分隔兩地，直到有一天王女告知自己懷孕了，阿明才特地從外地趕回來，陪她產檢、買補品，各種無微不至的關懷，讓她感受到婚姻生活增加了不少甜蜜。

王女在懷孕2個月後流產了，卻沒有對其他人告知實情，直到預產期都過了，親戚還紛紛關切什麼情況。

王女眼見事情快要瞞不住了，就以產檢為由，到各個醫院踩點，想要偷一個孩子圓謊，很快的她也物色到合適的目標。

王女在下手當天，就謊稱自己也即將生產，讓院方的護理人員帶她進入產房，隨即結識郭姓產婦，兩人因為都是待產孕婦，很快就熟絡起來，王女也在郭女產後，順理成章地經常探望，伺機帶走女嬰。

王女偷走女嬰後，也還沒想到如何跟丈夫解釋怎麼會出現這個女兒，因為擔心會發出哭聲，所以就先藏在洗衣機裡。

湖南省株洲市荷塘區人民法院對此案進行了審理。王某犯拐騙兒童罪被判處有期徒刑2年6個月。

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