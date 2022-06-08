中華電助攻國內影視產業　《我願意》躍上國際舞台

科技中心／綜合報導

中華電信今(6/8)日宣布再度投資本土影視戲劇《我願意》並成功推向國際重要影展舞台，為助攻國內影視產業再下一城！

《我願意》由金鐘編劇吳洛纓、《角頭-浪流連》票房導演姜瑞智共同執導，該劇於金馬影展公開放映座無虛席，並在國際重要影展表現出色，繼入選歐洲最大劇集展「法國里爾SERIES MANIA」並在當地進行世界首映後，近期更將在韓國釜山國際電視節(Busan Contents Market)，以具前瞻視野、金獎陣容卡司和鮮明美學的特色大放異彩；《我願意》將於今年夏天於中華電信MOD、Hami Video獨家首播。

中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財表示：「中華電信積極投入MOD及Hami Video數位影音平台的經營與擘畫，不斷挹注優質戲劇好片，提供客戶絕佳的影視娛樂。《我願意》為中華電信參與投資，首部躍上國際舞台的戲劇影集，在編導、演員與製作上都極為出色，未來將在中華電信MOD、Hami Video首播，預料將可再度刷新台劇收視率高峰。我們也期待與合作夥伴持續攜手將本土戲劇推向國際舞台、嶄露台劇的獨創實力！」

原創台劇《我願意》由金鐘視帝姚淳耀與炎亞綸(吳庚霖)雙男主角演出，預計在今年7月底的暑期於MOD、Hami Video與劇迷見面。