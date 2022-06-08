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增3兒童、1青少年重症「含首例MIS-C」　最小僅4歲疑腦炎

▲▼中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（3）日公布國內通報新增344例中重症個案，當中有3名兒童、1名青少年，兒童個案中包含先前已經揭露的首例MIS-C個案以及1例腦炎、1例肺炎；目前兒童重症累積42例，當中17例死亡。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今年國內累積本土病例251萬2968人，當中有250萬4903人為輕症，輕症比例99.68%，中重症累積8065例，重症中有2520死。今日新增中重症通報344例，當中198例中症、146例重症；今日新增和已公布重症合計有159死。

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▲▼6/8本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

▲6/8本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

年紀最小為4歲女童，羅一鈞表示，該案有癲癇等慢性病史，6月3日全身抽搐發作送醫，血壓及氧氣濃度偏低，體溫40.7度，退燒後抽搐停止，因呼吸窘迫插管使用呼吸器，經頭部電腦斷層診斷疑似腦炎，住加護病房，給予類固醇、瑞德西韋、免疫調節劑、降腦壓藥、免疫球蛋白，持續治療中。

接著是首例MIS-C的10歲男童，羅一鈞說明，該案無慢性病史，4月26日採檢PCR陽性確診，當時症狀只有發燒2天，居家照護解除隔離，後續於5月28日再次發燒，頸部淋巴結腫、皮膚紅疹、因持續發燒，出現嘔吐腹瀉，回到醫院懷疑是MIS-C。他有符合發燒持續三天、結膜紅、紅疹、發炎指數升高等條件，因為血壓下降，6月1日收治加護病房，診斷MIS-C併休克，使用升壓劑、免疫球蛋白、類固醇治療，後來病況改善，6月5日轉出至一般病房治療。

▲▼MIS-C常見症狀。（圖／指揮中心提供）

▲▼MIS-C及其常見症狀。（圖／指揮中心提供）

▲▼MIS-C常見症狀。（圖／指揮中心提供）

另有一名12歲男童，羅一鈞指，該案有先天性神經系統疾病，長期臥床，5月24日發燒到38.4度，5月27日因為痰阻塞、缺氧、發紫送醫，有低血壓、氧氣濃度降低，PCR陽性確診，插管使用呼吸器、升壓劑，轉送醫學中心，診斷吸入性肺炎併新冠感染，仍在加護病房使用呼吸器、瑞德西韋等藥物治療，病況穩定。

新增1案青少年為16歲，本身有血管炎和癲癇慢性病，5月30日出現發燒，呼吸急促、咳嗽、流鼻水、活力下降，快篩陽性，當天到急診，有血氧下降和呼吸窘迫，X光顯示雙側肺炎，收治加護病房使用氧氣和瑞德西韋治療，6月2日轉出加護到負壓病房，肺炎併呼吸窘迫。

羅一鈞也提到新增一名年輕個案重症，為20歲多男性，本身有慢性腎病等病史，5月25日採檢陽性，29日發生外傷轉送加護病房，PCR陽性，確認肺挫傷、氣胸、血胸併新冠肺炎，使用瑞德西韋，6月1日已經出院回家。

指揮中心統計，目前兒童重症累積42例，17人死亡；重症個案分別有18腦炎、9肺炎、3敗血症、4哮吼、5家中死亡、2共病（腦腫瘤、癲癇重積）、1MIS-C。

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