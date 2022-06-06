一分鐘連收12則！LINE「這功能」苦主一看翻白眼：我就故意不回

▲許多人都會透過LINE來聯繫情感。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

通訊軟體LINE的功能齊全，很多人都會用它來聯繫情感。不過就有一名網友忍不住抱怨，她有個朋友超愛「收回訊息」，讓她實在很不解。文章曝光後，也掀起共鳴，一票網友紛紛+1表示很討厭這種行為。

這名女網友在Dcard上，以「有個愛收回的朋友是什麼感覺」為題發文，並貼出一張截圖，原來她的朋友傳LINE給她以後，在短短一分鐘內，連續收回12則訊息。對此，她就傻眼表示，手不會痠嗎？且對方還在繼續收回當中。

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▲收回訊息。（示意圖／記者曾筠淇攝）

貼文曝光後，底下一票網友有感表示，「每次看到這個都會超不爽欸，瘋狂收回那幹嘛傳啦」、「超同感！我有個同學每次只要傳超過半小時不回她，一定會收回，看到真的很不爽，然後我就會故意不回她」、「有遇過，這種人很玻璃心」、「她時間很多嗎？既然是朋友就純聊聊就好啦，幹嘛收回，發一堆又收回一堆很吵」、「我媽也是，已經被我罵過很多次這樣會壓力很大」。

不過也有些網友緩頰，「有時候是因為時機過了啊」、「說不定是急事，結果你沒回，來不及了，所以就收回」。據了解，若使用iOS系統，好友收回時也會跳通知，因此就有網友直呼「希望LINE可以把『收回訊息會傳通知』這個功能關掉，之前明明沒有，收回就收回，還傳訊息通知我幹嘛」。

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