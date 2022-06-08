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台灣最後公娼　桃園「天天樂」熄燈

▲▼桃園天天樂。（圖／翻攝Google Map）

▲桃園天天樂熄燈。（圖／翻攝Google Map）

記者葉國吏／綜合報導　

全國最後一家合法公娼館「天天樂」，因疫情影響加上大環境改變，近日熄燈歇業，全國合法公娼事業正式走入歷史。

根據《自由時報》報導，位在桃園市桃園區民權路99巷內、全台最後一家公娼館「天天樂」，近期因不敵暗藏在各大飯店的應召業者跟護膚坊，加上疫情影響導致生意一落千丈，桃園警方證實，天天樂負責人上週五已經報備歇業。

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警方透露，天天樂負責人目前報備歇業，但沒有尚未申請撤照，未來會不會恢復營業不得而知，還沒有具體說明。

據悉，台灣公娼制度起自於日據時代，1945年國民政府曾進行正俗專案管理風月場所，但禁娼未成，所以1950年代開始，將娼妓法制化，針對全台妓女執行規範管理，直到陳水扁擔任台北市長開始掃黃廢娼，台北市公娼正式走入歷史，其他縣市則是規定公娼館經營者不得過戶，且一旦經營者過世，就要撤回牌照。

▲澎湖縣沁樂園。（圖／翻攝Google街景截圖）

2018年初統計全國公娼家數剩包括台中、宜蘭、桃園及澎湖4家。不過，台中市公娼館2018年底熄燈、宜蘭廢止「宜蘭縣性交易服務者及場所管理自治條例」，澎湖「沁樂園」也因負責人過世後熄燈，台灣就剩桃園的「天天樂」，現在也傳出熄燈，台灣公娼行業正式走入歷史。

 

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