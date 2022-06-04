24小時遺體火化爭議　洪孟楷「打臉」陳時中：不想擔責任沒肩膀

▲國民黨立委洪孟楷。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者呂晏慈／台北報導

疫情爆發至今，確診死亡多在24小時內被火化，導致民眾無法見到離世家屬的最後一面，但中央流行疫情指揮中心3日卻稱，染疫死亡沒有要在24小時內火化，只有要在24小時內通報，引發軒然大波。國民黨立委洪孟楷4日質疑，去年指揮中心說明「地方政府實務上都會在24小時內火化」，且依法第五類法定傳染病「要24小時內入殮或火化」，指揮中心分明就是不想承擔責任，沒有肩膀。

洪孟楷表示，疫情嚴峻，到現在已經近3000位國人確診離去，而最讓家屬感到遺憾的是，確診後24小時內遺體火化，很多人都來不及見上最後一面。

洪孟楷表示，疫情指揮中心指揮官陳時中突然說沒有強制規定24小時內一定要火化，更讓全民傻眼，過去兩年多難道從上到下都誤解指揮中心意思？要的更不是推卸責任的說辭，而是明確告訴醫院、地方政府，往後還有確診死亡個案，應該多久內火化！

洪孟楷並援引去年的新聞為例說，當時的副指揮官陳宗彥回答媒體「地方政府實務上都會在24小時內火化」，代表指揮中心就是知道這是標準作業流程，現在有檢討的聲音，指揮中心又把責任撇清，沒有規定一定要24小時火化，那到底公告期限多久？指揮中心也該清楚說明。

此外，洪孟楷指出，2002年時衛生署公告所謂第五類法定傳染病，就有說明是「要24小時內入殮或火化」；除非民進黨政府上任後又重新公告，否則以前的公告不認，又不願意明白告知所謂「公告期限」究竟多長？分明就是不想承擔責任，沒有肩膀。

洪孟楷批評，新防疫生活，卻什麼都沒有準備好，連最基本的火化指引也都讓國人難以捉摸，民眾要的不是推卸責任的藉口，而是解決問題的辦法！指揮中心獨攬大權，就應付起相對責任，說明清楚，才能有規可循，避免更多糾紛和困擾。