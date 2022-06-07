又爆1例MIS-C！5歲半男童染疫26天後「突高燒7天不退」險心衰竭

▲醫師提醒，孩童染疫後出現高燒不退，一定要立即就醫。（圖／翻攝自pixabay）

記者趙于婷／台北報導

染疫孩童康復後出現MIS-C（兒童多系統發炎症候群）引發大眾關注，除了台大醫院，台北醫藥大學附設醫院也遇到一名案例。一名5歲半男童染疫近一個月後出現40度高燒，服藥遲遲未退燒，送醫後同樣診斷MIS-C。醫師表示，該男童送醫前連續7天高燒不退，到院時已有一點心衰竭，立即給予高濃度免疫球蛋白，最後順利退燒，住院5天後，今天康復出院。

收治該病例的北醫附醫小兒科主治醫師陸振翮表示，該名男童4月底就確診，之前還不符合疫苗接種年齡，不過確診後屬於輕症個案，隔離完後也沒有大礙，沒想到26天後出現高燒、腹痛、拉肚子、眼睛也很紅，一開始家長帶到診所和其他醫院就醫，但因為吃藥後仍高燒不退，再次就醫，經轉診到北醫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陸振翮說，男童到院時的症狀看起來就很像MIS-C，後來也經過檢驗確認，盡快給予高濃度免疫球蛋白，男童也順利在10小時後退燒，但因為心臟檢查發現有冠狀動脈擴大，因此也住院一段時間觀察。

陸振翮也提到，MIS-C最令人擔心的就是影響到心臟，當時男童檢查後，已有冠狀動脈擴大，且心衰竭、心肌肌鈣蛋白等指數都有異常，因此立即給予治療。他強調，異常免疫反應是相當危險的，拖太久嚴重會有冠狀動脈瘤、心肌炎、心肌病變，甚至是心衰竭。

陸振翮提醒，這波疫情很多兒童染疫，之後應該陸續還會出現相關案例，家長除了要讓孩子施打疫苗之外，也要留意孩子症狀，根據國外研究，每3,000名孩童，就會有1人染疫後出現MIS-C，家裡的染疫康復孩童，若出現高燒、腹痛、拉肚子、眼睛紅等症狀，一定要及時送醫治療。

▲▼指揮中心說明MIS-C相關症狀。（圖／指揮中心提供）