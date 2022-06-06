她腦出血「等不到救護車」亡！生前求救8分鐘遭拒：感覺妳沒什麼事

▲女大生腦出血搶救14天亡。（圖／翻攝自新黃河）

記者鄭思楠／綜合報導

河南鄭州一女大生彭美（化名）獨自在宿舍時突然頭痛欲裂，強忍不舒服撥打120叫救護車，在與接線員通話將近8分鐘。然而，因為她當時意識模糊，無法精準說出所在位置，期間還被接線員吐槽「我覺得妳沒什麼事」，最終不幸身亡。大批網友聽過音檔後，紛紛咒罵該接線員「失職」。

彭美今年20歲，就讀河南大學3年級，5月17日上午10點左右身體不舒服，獨自在宿舍內撥打急救電話求助，當時說話的聲音較小，還不斷大聲喘息，強調自己在鄭州的河南大學。

不過，彭美疑似意識不清，說出了「明倫校區」等話語，但鄭州只有河南大學的龍子湖校區，接線員再三詢問，仍舊不曉得明倫校區在哪，於是告知「位置說不清楚無法派車」。

接線員後來多次與彭美確認位置，要她找室友幫忙，或是確認微信位置，但彭美症狀越來越嚴重，已經難以回覆問題。接線員有些不耐煩，指責彭美都是20多歲的大學生了，卻如此「不配合」，並說「妳這樣我幫不了妳」、「我感覺妳也沒什麼事」，未進行任何處理。

彭美求救以後，救護中心沒有派出救護車。直到中午12點左右，室友回到宿舍，發現彭美情況明顯不對，再次撥打急救電話，救護中心才派車到校，此時已過去約2小時。

等到救護車到場時，彭美不斷發出痛苦呻吟，且身體抽搐、意識不清，旁人叫也叫不醒，到院時陷入昏迷，雖然緊急手術搶救，但術後仍沒有清醒，只能依靠呼吸器維持生命。

彭美靠著呼吸器維持生命，5月30日仍因腦出血去世，彭父為此悲痛不已，指控接線員瀆職，女兒明明已經多次說明，人在鄭州的河南大學，而河南大學在鄭州只有一個龍子湖校區，女兒到後面也意識模糊、說錯話，為何接線員不幫忙報警，或聯繫學校定位。

彭父指控，接線員還說了「我覺得妳沒什麼事」等話語，以「孩子說不清楚位置」為由，沒有積極介入處理，才導致失去治療時機，女兒才會過世。

音檔曝光後，「鄭州就120延誤救治事件成立調查組」一事登上熱搜。對此鄭州市衛健委表示，已成立專項調查組，正對該情況進行調查，調查結果將予以公布。河南大學相關負責人也表示，學校對學生去世感到痛心，一直在和家屬溝通，會努力協助學生家長處理此事。校方透露，據了解，家屬已向警方報案，事情還有待相關部門進一步調查。

據《新黃河》報導，6月4日，彭父透露，「目前對整個事件的調查還沒有進展，當地衛健委希望平靜地處理此事。」此外，據彭父表示，自己提出急救中心提供接線員的崗位培訓紀錄及從業資質的問題，急救中心方面也並沒有給出答覆。