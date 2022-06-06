　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

她腦出血「等不到救護車」亡！生前求救8分鐘遭拒：感覺妳沒什麼事

▲▼女大生腦出血搶救14天亡。（圖／翻攝自新黃河）

▲女大生腦出血搶救14天亡。（圖／翻攝自新黃河）

記者鄭思楠／綜合報導

河南鄭州一女大生彭美（化名）獨自在宿舍時突然頭痛欲裂，強忍不舒服撥打120叫救護車，在與接線員通話將近8分鐘。然而，因為她當時意識模糊，無法精準說出所在位置，期間還被接線員吐槽「我覺得妳沒什麼事」，最終不幸身亡。大批網友聽過音檔後，紛紛咒罵該接線員「失職」。

彭美今年20歲，就讀河南大學3年級，5月17日上午10點左右身體不舒服，獨自在宿舍內撥打急救電話求助，當時說話的聲音較小，還不斷大聲喘息，強調自己在鄭州的河南大學。

不過，彭美疑似意識不清，說出了「明倫校區」等話語，但鄭州只有河南大學的龍子湖校區，接線員再三詢問，仍舊不曉得明倫校區在哪，於是告知「位置說不清楚無法派車」。

接線員後來多次與彭美確認位置，要她找室友幫忙，或是確認微信位置，但彭美症狀越來越嚴重，已經難以回覆問題。接線員有些不耐煩，指責彭美都是20多歲的大學生了，卻如此「不配合」，並說「妳這樣我幫不了妳」、「我感覺妳也沒什麼事」，未進行任何處理。

彭美求救以後，救護中心沒有派出救護車。直到中午12點左右，室友回到宿舍，發現彭美情況明顯不對，再次撥打急救電話，救護中心才派車到校，此時已過去約2小時。

等到救護車到場時，彭美不斷發出痛苦呻吟，且身體抽搐、意識不清，旁人叫也叫不醒，到院時陷入昏迷，雖然緊急手術搶救，但術後仍沒有清醒，只能依靠呼吸器維持生命。

彭美靠著呼吸器維持生命，5月30日仍因腦出血去世，彭父為此悲痛不已，指控接線員瀆職，女兒明明已經多次說明，人在鄭州的河南大學，而河南大學在鄭州只有一個龍子湖校區，女兒到後面也意識模糊、說錯話，為何接線員不幫忙報警，或聯繫學校定位。

彭父指控，接線員還說了「我覺得妳沒什麼事」等話語，以「孩子說不清楚位置」為由，沒有積極介入處理，才導致失去治療時機，女兒才會過世。

音檔曝光後，「鄭州就120延誤救治事件成立調查組」一事登上熱搜。對此鄭州市衛健委表示，已成立專項調查組，正對該情況進行調查，調查結果將予以公布。河南大學相關負責人也表示，學校對學生去世感到痛心，一直在和家屬溝通，會努力協助學生家長處理此事。校方透露，據了解，家屬已向警方報案，事情還有待相關部門進一步調查。

據《新黃河》報導，6月4日，彭父透露，「目前對整個事件的調查還沒有進展，當地衛健委希望平靜地處理此事。」此外，據彭父表示，自己提出急救中心提供接線員的崗位培訓紀錄及從業資質的問題，急救中心方面也並沒有給出答覆。

►Hello Kitty「煙燻奶茶色」五層櫃也太美！

ET快訊
今天芒種「6大禁忌」不要犯！　別吃1水果
特斯拉男自稱「最紅網紅」！　奔喪嗨笑：幹嘛那麼悲觀
網美擠「巨乳香汗」每罐賣1.4萬！　一週爽賺73萬
快訊／天暗了！大片回波接近中　越晚雨越多
有症狀卻快篩陰！醫示警「冒2不適別拖了」：尤其是年輕人
獨／特斯拉男瘋狂開槍只為對方一句話　被害車主也反擊
好市多充氣泳池開箱！　萬人「驚見1處好大」哭了：買不起
「這個名字」1秒惹怒王心凌！　小S蔡康永也嚇到
慘賠5千萬！「肥前屋」老闆控銀行盜印鑑買基金　提告連吞兩敗

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

她腦出血「等不到救護車」亡！生前求救8分鐘遭拒：感覺妳沒什麼事

深圳國企書記夫人嗆50輛賓利堵人　起底豪宅每坪要價255.8萬元

疫情重創內蒙古　呼和浩特44.5%旅遊企業面臨倒閉！

近4萬買LV拖鞋穿三四次「掉色」！她氣炸：商標都沒了　官方回應

澳軍機控殲-16南海攔截拋「鋁箔」干擾彈　陸專家：澳軍當時做了什麼？

上海建議民眾：逛超市、商場要戴N95口罩　每4小時更換一次

陸端午收入1109億「本地遊」為主流　29省恢復跨省遊暖身暑假市場

新增3例社會面感染者！上海瘋傳「再封城1個月」　官方闢謠

貴婦嗆開50輛賓利堵！停車場躺地大戰富豪　高官老公身分起底

少年與爸媽吵架「一怒變蜘蛛人」　37樓徒手攀牆10分鐘爬到3樓

台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣

退休失智司機以為忘上班　急奔請假「台鐵暖心准了」

「帝爺公蛇」連續43年報到！　靈蛇挺腰參拜天受宮玄天上帝

女演員「伺候同住婆婆」還要顧小孩　罹恐慌障礙..失控哭吼：怎能全託付給我！

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

葛斯齊再爆林依晨「破壞行規」　氣了13年：不要得罪狗仔

胡瓜「比倒V」遭籃籃罵！臉超無辜　她嚇爆：主持棒暫時還在XD

海豹吃飽後狂打瞌睡！　瞇眼＋吐舌露超萌鬼臉

6移工闖紅燈撞完人落跑　女騎士23日結婚現卻昏迷

她腦出血「等不到救護車」亡！生前求救8分鐘遭拒：感覺妳沒什麼事

深圳國企書記夫人嗆50輛賓利堵人　起底豪宅每坪要價255.8萬元

疫情重創內蒙古　呼和浩特44.5%旅遊企業面臨倒閉！

近4萬買LV拖鞋穿三四次「掉色」！她氣炸：商標都沒了　官方回應

澳軍機控殲-16南海攔截拋「鋁箔」干擾彈　陸專家：澳軍當時做了什麼？

上海建議民眾：逛超市、商場要戴N95口罩　每4小時更換一次

陸端午收入1109億「本地遊」為主流　29省恢復跨省遊暖身暑假市場

新增3例社會面感染者！上海瘋傳「再封城1個月」　官方闢謠

貴婦嗆開50輛賓利堵！停車場躺地大戰富豪　高官老公身分起底

少年與爸媽吵架「一怒變蜘蛛人」　37樓徒手攀牆10分鐘爬到3樓

台鋼總教練洪一中？球團：沒有任何總教練人事洽談

東區街頭驚見「超兇制服妹」！路人眼神狂盯　一轉正面是百萬網紅

北市新景點！「7公尺滑梯塔」完工日曝光　還有超Q端午遊具

羅智強提補正程序正義　張善政：一旦接受徵召就努力向前

凱特王子妃罕見深V格子衫好俏麗　賢慧媽咪領兒女烤杯子蛋糕

陶晶瑩4字曝幸福不二心法　「最重要就是陪伴」

哥哥居家上課...底下有溫馨小床！　原來「毛毛書僮」堅持陪伴

美韓試射8枚飛彈回敬北韓！　尹錫悅表態：將提升軍力遏阻核武威脅

防高雄「三腳督」陳其邁輕鬆連任　他提解方：朱、柯公推一人親征

民進黨團：確診往生沒有規範24小時火化　大家實務上習慣這樣運作

大陸熱門新聞

貴婦嗆開賓利堵　老公身分起底

少年吵架爸媽　怒從37樓爬到3樓

貴婦車位被佔嗆開賓利堵人　來的是Toyota

新郎全程低頭眼神死　新娘：他不是來結婚的

大媽翻臉　搶輸乾脆掀桌灑地板

寵物蝦忘在陽台　她隔天一看「整鍋熟了」

澳軍機控殲-16南海攔截拋「鋁箔」干擾彈 陸專家：澳軍當時做了什麼？

為送閨蜜出嫁　半甲哥變身「男伴娘」

近4萬買LV拖鞋…她穿四次掉色成菜市場鞋！

陸遊戲業驚見「付費上班」　開價7.8萬元

消防員洗澡聽見警鈴　穿小短褲追車

她腦出血等不到救護車亡！生前求救8mins遭拒

霸氣公司9億犒賞員工！　每人送一支iPhone 13

深圳國企書記夫人嗆50輛賓利堵人 起底豪宅每坪要價255.8萬元

更多熱門

相關新聞

他「第1次車震」突昏迷！急救醒來：沒這麼興奮過

他「第1次車震」突昏迷！急救醒來：沒這麼興奮過

愛愛太嗨有人會流鼻血，但反應行房時會頭痛的網友也不少。一名50歲的銀行高階主管，每次激情完就頭痛，卻只靠止痛藥抑制，某天深夜突然昏迷不醒被送到急診，主治醫師診斷為動脈瘤破裂造成蜘蛛網膜下腔出血，緊急動手術撿回一命。醫師詢問事發過程，他害羞地說，「第一次車震，從來沒有這麼興奮過」，未料造成「馬上風」。

男大生海豚灣迴轉被撞死　女友等嘸人痛哭　

男大生海豚灣迴轉被撞死　女友等嘸人痛哭　

女大生昏迷前求救　救護車2小時後才到

女大生昏迷前求救　救護車2小時後才到

嘉縣2大學研究生、大學生身亡 　連三天傳憾事

嘉縣2大學研究生、大學生身亡 　連三天傳憾事

高市府招募407工讀生　工作1.5個月領4萬

高市府招募407工讀生　工作1.5個月領4萬

關鍵字：

河南大學腦出血大學生

讀者迴響

熱門新聞

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

台爆首例MIS-C！10歲童休克送ICU

林依晨代言3年「慘被坑300萬」！罕見怒了給難看

特斯拉男友人爆料　情侶檔嗆「你爸關我屁事」

滴妹「離開台灣了」！網一片祝福

特斯拉男遭起底「開槍累犯」　交車照、IG曝光

特斯拉男拿千元鈔搶充電遭拒　竟掏槍狂射

歐陽娜娜人氣暴跌　她3點深度解析

快篩陽隔離「從哪天開始算」？醫7字秒解答

獨／特斯拉開槍男首發聲　還原開槍過程

確診解隔上班！她的行為嚇到同事　醫：太讓人害怕

特斯拉男「上個月爽帶2妹」交車！車籍內幕被酸爆

快訊／郭彥均神隱10天「咳到掛急診」！

快訊／特斯拉男到案　辯「槍已丟入海」

紫色一大片！5天雨量預測圖曝　這地區下最多

更多

最夯影音

更多
台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣

台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣
退休失智司機以為忘上班　急奔請假「台鐵暖心准了」

退休失智司機以為忘上班　急奔請假「台鐵暖心准了」

「帝爺公蛇」連續43年報到！　靈蛇挺腰參拜天受宮玄天上帝

「帝爺公蛇」連續43年報到！　靈蛇挺腰參拜天受宮玄天上帝

女演員「伺候同住婆婆」還要顧小孩　罹恐慌障礙..失控哭吼：怎能全託付給我！

女演員「伺候同住婆婆」還要顧小孩　罹恐慌障礙..失控哭吼：怎能全託付給我！

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面