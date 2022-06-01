象迷妹胸前卡髒東西！男球迷「出手探索」神救援掀暴動　本人出面了

▲中職場邊球迷互動，引發網友討論。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版，圖片來源:緯來體育，下同）

網搜小組／閔文昱報導

中信兄弟31日於洲際棒球場迎戰味全龍，比賽中「超胸女球迷」意外成了攝影師追逐的焦點，只見一名身材火辣的女球迷疑似請一旁的男性友人幫忙清出胸口的異物，結果剛好被攝影機捕捉到，讓不少網友暴動。對此，正妹本人也出面回應了。

有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」分享畫面，場上比數來到4比1，味全龍領先，但當天有位女球迷比賽程還要亮眼。攝影師把畫面帶到一位女球迷，只見這位戴口罩的女球迷穿著中信兄弟球衣，除了有姣好的身材外，一旁疑似是男友的球迷還在她的胸口「仔細探索」，努力將不小心掉落進去的異物取出，畫面也被網友截圖在網路上瘋傳。

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許多看轉播的網友都被這對球迷的互動吸走目光，紛紛留言朝聖，「我看棒球一直以來都不是看球的呀！意外嗎」、「場內打棒球，場外打手球」、「請問一下是場上打場上的，他們玩他們自己的球是嗎」、「是兩好球，投手領先」、「看3D頭會暈，看34D不會」、「再來一顆好球三振他」、「難怪大家都愛看球賽」。

對此，這位女球迷也發文澄清，「感謝大家的批評指教，我是照片主角本人，整晚都在回覆朋友們轉發的訊息，被拍的當下我們真的不知道，當時只是剛好胸前有一根掉落的頭髮，我先生幫我拿起來就這麼簡單，也沒有在公共場所做不雅行為，單純因為熱愛兄弟進場看球。」

女球迷指出，只要有時間她都會到場支持，也被拍到了無數次，但沒想到這次會被轉發，「好的留言謝謝大家，不太好聽的留言也確實稍微影響到我心情了，希望大家都能專注在球賽，我依舊對身為象迷這件事感到驕傲，希望大家都能一起支持兄弟。」

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