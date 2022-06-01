騎士按喇叭遭嗆　老爸、胞弟助陣「4打1」痛毆駕駛

記者邱中岳／台北報導

北市中山區民權東路2段1日上午發生機車與汽車引行車糾紛，機車騎士汽車駕駛起爭執進而變成全武行，警方獲報到場調閱監視器，通知被打的汽車駕駛，另外也在上午11時許找到涉嫌打人的李姓機車騎士，案發時，李男父親、弟弟以及李父友人正好路過，4人助拳李男痛毆駕駛，警方一一通知到案說明。

警方調查，39歲的陳姓男子開著自小客車，1日上午8時許行經北市中山區民權東路2段時，變換車道時險些撞上26歲騎乘機車的李姓男子，李朝陳按了喇叭，2人停在路邊發生爭執。

▲李男險遭陳姓駕駛撞上按喇叭，雙方爆口角，李父等3人上前關心，最後竟演變成全武行。（圖／記者邱中岳翻攝）

李男因在父親公司上班，當時父親也是走同一條路線準備前往公司，發現兒子在路邊與人爭執，於是下車與對方理論，3人將車停在路邊，雙方一言不合，李男等4人當街追打陳男，造成陳頭部受傷。

李男4人打完人後立刻逃離，警方調閱監視器通知被打的陳姓駕駛，根據線索調閱監視器鎖定李男等4人，上午11時許通知4人到案。

李姓騎士表示，因當時陳男變換車道險些撞上自己，所以才會按喇叭提醒，但卻被對方嗆聲，雙方在路邊理論，李父等3人剛好路過，發現李正在路邊與人爭執，所以才會上前關心。最後雙方卻越吵越激烈，李男等4人忍不住出手追打陳男，警訊後依照傷害、妨害秩序等罪嫌將李男等人移送法辦。