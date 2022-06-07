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7類人染疫康復後3個月內「進醫院免篩檢」　急診陪病也適用！

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心認定確診三個月內「驗陽」不算二度染疫，為避免再有民眾被拒絕入院事件傳出，指揮中心公告「免除篩檢條件」，確診者符合距離發病日或採檢陽性日15天以上至3個月內，得免除相關入院篩檢及定期篩檢措施，除了住院病人與陪病、探病者外，醫療照護人員、採檢人員與急診留觀病人與陪病者等7類人同步適用。

端午連假過後確診數驟增，中央流行疫情指揮中心今（7）日公布新增8萬2937例本土病例，創下6月以來次高，新北、台中、高雄病例數破萬，除了澎湖、金門與連江外，其餘縣市病例數均破千。

今年4月以來本土疫情已逾兩百萬人染疫，中央流行疫情指揮中心日前曾呼籲，確診三個月內不算二度染疫，卻有民眾抱怨自己在5/11確診，6/2因為陪病採檢陽性，遭院方拒於院外，與指揮中心日前宣導確診後三個月內再度驗陽性並不算染疫相悖，質疑中央未下達準確指引。

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對此，醫療應變組副組長羅一鈞日前者會上表示，近期會發文請醫療院所注意規定修改，之前針對進入醫院有規定篩檢，現行修改為確診者解隔從發病或陽性日算起，完成自主健康管理三個月內，可免除陪病等相關篩檢措施，若醫師認為臨床上有需要採檢，可進行採檢並提供給付。

羅一鈞另提到，現行雖然有入院免篩檢規定，但須符合解隔採檢陰性，或Ct值大於30才適用，之後會將「解隔前檢驗」移除。指揮中心表示，昨日已將新公文發給各縣市衛生局轉知醫療院所，惟確切實施日期將依各醫院公告辦理。

指揮中心說明調整內容說明如下：

一、由「確定病例符合檢驗解除隔離條件且距發病日3個月內，得免除篩檢」，修正為「確定病例符合解除隔離條件，且距發病日或採檢陽性日(無症狀者適用)15天(含)以上至3個月內者，得免除篩檢」。

二、醫院得衡酌社區傳播風險，依上開原則執行住院病人、陪病者、探病者、急診留觀24小時以上之病人及其陪病者、醫療照護人員、採檢人員等篩檢措施，若本身為確診者已解隔，且符合「距發病日或採檢陽性日(無症狀者適用)15天(含)以上至3個月內」，得免除相關之入院篩檢及定期篩檢。

▲▼6/7免除篩檢條件。（圖／指揮中心提供）

▲免除篩檢條件。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，各項醫療應變策略將持續視疫情狀況滾動修正，相關醫院因應COVID-19醫療應變措施已置於衛生福利部疾病管制署全球資訊網/嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)專區/醫療照護機構感染管制相關指引/醫院因應COVID-19醫療應變措施項下，供各界下載運用。另呼籲醫療機構務必落實執行醫療應變措施，強化感染管制，以確保人員健康安全，共同嚴守醫療防線。

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