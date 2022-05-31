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社會 社會焦點 保障人權

牙醫出國卻有看診紀錄　病患牙痛意外踢爆「分身密醫」詐健保

▲▼牙醫師。（圖／示意圖，與本案無關／翻攝自pixbay）

▲牙醫師涉聘密醫代為看診，詐領健保點數29萬元，被檢察官發現連出國時都有看診紀錄。（示意圖／pixbay）

記者劉昌松／台北報導

台北陳蒼誠牙醫涉嫌從2017年到2021年，聘請未取得牙醫執照的陳姓男子幫忙看診，診所2名行政助理都叫他「小陳醫師」以示區別，直到有名病患與診所發生醫療糾紛，一查才發現「小陳」是無照密醫，連陳蒼誠出國期間，也由小陳冒名看診，共詐健保約29萬元，台北地檢署31日依違反《醫師法》等罪起訴陳蒼誠等4人。

據了解，陳蒼誠過去已有2次被檢察官起訴涉嫌聘請密醫代為看診，結果1次被法院以罪嫌不足判無罪，另1次則是獲判緩刑免坐牢，陳蒼誠繼續在台北市中正區經營牙醫診所，且從2017年起，聘請從菲律賓醫學院畢業，但在台沒有取得牙醫資格的小陳看診。

根據檢察官調查，小陳到2021年間為止，共幫25名病患診療過，小陳經手的診療紀錄都由行政助理等人，用陳蒼誠的名義向健保署申請健保點，誇張的是，辦案人員為了比對陳蒼誠看診紀錄，赫然發現某天陳蒼誠要出國，早上5點就已到機場，當天7點起卻又跑回診所看診。

陳蒼誠解釋，當天幫忙看診的是也在當牙醫的兒子，而小陳每次都是以實習的身分，在他指導下看診，但檢察官查出，陳蒼誠的兒子其實在別處行醫，並沒有在診所登記，而病患也指認小陳醫師看診時，陳蒼誠並不在場。

檢察官認為，由於小陳本身學醫，加上診所助理都叫他「小陳醫師」，病患們都沒察覺異狀，直到其中1名病患接受診療後牙齒持續疼痛，延伸出醫療糾紛，才揭露小陳的密醫身分，因此依違反《醫師法》、詐欺、幫助詐欺、偽造文書等罪起訴陳蒼誠、小陳醫師和2名行政助理。至於醫療糾紛部分，則查無犯罪嫌疑。

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