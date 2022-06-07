建廟159年來首度淹水！白沙屯媽姐婆完成開爐　信眾大雨中見證

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮昨深夜下起大雷雨，拱天宮廟前積水一度淹到腳踝，卻仍澆不熄信眾虔誠的心，吸引上千人擠進現場參加開爐收頭旗儀式，直到今天凌晨1點20分左右，雨勢歇停，眾人共同見證神房掀開布幕，爭睹媽祖再展慈顏庇佑。

▲ 拱天宮廟前一度淹水，開爐儀式圓滿完成。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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拱天宮總幹事陳春發說，昨晚的雨來得快又急，從未淹水的拱天宮一度淹水2吋深，這也是1863年建廟迄今159年來第一次淹水，志工見狀趕緊打開所有水溝蓋，媽祖保佑午夜過後雨勢緩和，水很快消退，開爐儀式也順利圓滿完成。

根據白沙屯媽祖婆網站的記載，清咸豐晚年白沙屯居民有鑑於信仰寄託─媽祖；長年輪值奉祀於爐主家遲遲未有禮拜殿堂，村民倡議集資創建，於同治二年〈1863〉完成，在約三百坪的地基上建築三十餘坪土垣茅屋〈土埆厝〉。民國十九年〈1930〉經一甲子的風雨剝蝕土埆結構已漸斜傾，有失禮神 誠敬。地方信士提議為使廟宇堅實穩固改以磚石修建。

民國二十四年中部發生大地震，本宮前殿受餘波影響畧損，信眾再度鳩資修茸以維廟貌。民國六十三年十二月十七日本宮修訂組織章程依法改組為管理委員會，逐步興建鐘鼓樓、兩側廂房及改建前後各殿的硬體設施，於民國七十八年十月竣工完成現有莊嚴富麗的規模。兩殿兩廂式建築崢嶸偉岸、金碧輝煌，屋頂剪黏貼飾神龍翻轉、彩鳳蹁跣、花鳥走獸莫不栩栩如生，天將神兵威風凜凜。宮內各殿網目藻井豎材垂花絢麗奪奪目，蟠龍石柱雕琢精實、生靈活現渾然神似，走進拱天宮令人油然產生肅敬之心。