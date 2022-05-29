白沙屯拱天宮不忍了！怒斥謠言「詐騙香油錢」極度卑劣　報警調查

▲白沙屯拱天宮臉書發聲明表示，怒斥謠言「進香活動是為了詐騙香油錢」，並表示已報警處理。（圖／翻攝「白沙屯媽祖網路電視台」YouTube）

記者郭玗潔／苗栗報導

白沙屯拱天宮媽祖進香活動於27日順利結束。不過，拱天宮29日表示，進香期間發現有心人士冒用「白沙屯 拱天宮」製作影片，汙衊拱天宮進香活動是為了向民眾詐騙香油錢，嚴重破壞拱天宮聲譽，已到警察局備案調查。

白沙屯拱天宮媽祖進香活動於5月20日起駕，經過8天7夜，來回將近400公里的路程，進香人數破9萬創下新高，於27日順利結束。

不過，拱天宮今一早在臉書發聲明表示，進香期間發現有心人士冒用「白沙屯 拱天宮」與「官方頭旗圖案」製作影片，利用FB、YouTube及其他網路平台發佈傷害性言論，批評拱天宮進香民俗活動是以詐騙為目的騙香油錢，嚴重侵犯拱天宮的聲譽與權利，已到警察局備案調查，予以警戒以正視聽。

拱天宮查閱影片內容，認為該人士企圖以不實擲筊結論取信於人，分別在不同的時間，在宮內變換位置與地點，一直擲筊長達一個多小時，再斷章取義擷取其中片段，剪輯到影片中欺騙媽祖信眾，混淆信徒對媽祖的虔誠信任，行為極度卑劣令人難以置信，期盼人們以正向善念的態度，尊重各種文化信仰發展。

▲白沙屯拱天宮今(29)針對網路上指控他們「用進香活動詐騙香油錢」的影片做出澄清。（圖／翻攝「白沙屯拱天宮」臉書）