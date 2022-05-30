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粉紅超跑遭爆人為控制！媽祖「給4聖杯證實」　拱天宮不忍了

▲▼白沙屯媽祖神轎「粉紅超跑」起駕。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮）

▲白沙屯媽祖「粉紅超跑」遭爆人為控制。（圖／翻攝白沙屯拱天宮）

記者柯振中／綜合報導

白沙屯拱天宮媽祖進香活動27日順利結束，沒想到有個YouTube頻道出面指控，拱天宮的「粉紅色超跑」是人為控制的，還出示了「連續4聖杯」的畫面，透過多段影片攻擊拱天宮。對此，拱天宮也回應，會報警提告。

YouTube頻道「媽祖神轎粉紅小超跑是人為在控制的」上傳了6段影片，內容不斷重複強調「媽祖神轎粉紅小超跑是人為在控制的」這個論點，還出示了在媽祖面前擲筊的畫面，一共擲出了「連續4聖杯」，不斷強調神轎是人為控制的。

對此，拱天宮29日表示，進香期間友人冒用「白沙屯拱天宮」、「官方頭旗圖案」製作影片，透過各種社交媒體、網路平台散播傷害性言論，批評拱天宮的進香活動是以詐騙為目的，想要騙取香油錢。

▼有人在YouTube頻道爆料，白沙屯媽祖的「粉紅超跑」是人為控制的。（圖／翻攝YouTube／媽祖神轎粉紅小超跑是人為在控制的）

▲▼有人在YouTube頻道爆料，白沙屯媽祖的「粉紅超跑」是人為控制的。（圖／翻攝YouTube／媽祖神轎粉紅小超跑是人為在控制的）

拱天宮查閱影片內容後認為，這組人員企圖以不實擲筊結論取信於人，分別在不同時間、在宮內變換位置與地點，擲筊長達一個多小時，再斷章取義擷取片段，剪輯到影片當中欺騙信眾，行為極度卑劣。

拱天宮也說明，這種行為屬於不實言論，已經侵犯拱天宮的聲譽與權利，目前已到警局備案調查，予以警戒以正視聽。

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