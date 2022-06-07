　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國定古蹟台南火車站修壞了！衛浴遭丟棄損壞　恐成全國開罰首例

▲配合台南鐵路地下化進行古蹟修復工程的台南火車站，原預定2022年1月完工，現傳出將古蹟「修壞」而被迫停工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲配合台南鐵路地下化進行古蹟修復工程的台南火車站，原預定2022年1月完工，現傳出將古蹟「修壞」而被迫停工。（圖／資料照，記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

配合台南鐵路地下化進行古蹟修復工程的台南火車站，預定2022年1月完工，但文化部文資局發現古蹟修復除未能按原計劃施工，更有將古蹟「修壞」疑義，包括車站外牆磁磚及古老衛浴設備敲除破壞難以恢復，文資局將舉辦古蹟審議大會，審查是否違反文資法，一旦認定違法開罰台鐵，將成國內古蹟修復開罰首例。

▲配合台南鐵路地下化進行古蹟修復工程的台南火車站，原預定2022年1月完工，現傳出將古蹟「修壞」而被迫停工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文資局吳昆泰科長表示，本案在2021年文資局前往督導時，該工程施工有變更設計，當時有明確要求將變更設計的計劃送文資局審核通過才能施工，此外也有要求部分工程有問題不可執行，但施工單位不僅尚未把變更設計資料送審，督導時更發現台南火車站外牆日治時期磁磚被施工單位敲除、2樓日據時期老舊衛浴設備被拆等情事，這些被敲掉的磁磚、衛浴設備遭損壞丟棄，讓文資局認為施工單位有損壞古蹟之嫌，將把相關資料，送古蹟審查大會，讓古責委員去認定釐清，有無違反文資法之相關規定。

吳昆泰強調，依文化資產保存法規定，古蹟整修須經過古蹟審議委員會審議通過，過程中有任何變更都須提報文資局，審議通過才能施工，對於台南火車站古蹟修復案的督導人員，發現施工單位未按原通過設計施工並要求改善，施工單位在未提報改善計劃供文資局審議的情況下擅自施工，委員多次現場會勘，發現許多修復施工錯誤部分，文資局要求改善，但施工單位仍繼續施工，才導致古蹟被「修壞」的疑義，為釐清相關問題的疑義與責任，該修復工程於今年2月停工。

國定古蹟台南火車站日治時期1936年完工，至目前已有86年歷史，台鐵配合地下化工程，2017年展開古蹟修復，原本計畫在2021年完工，但中途變更設計，延到2022年1月預定完工，但1月不僅沒有完工，還因修復工程發生嚴重施工問題而停工。文資局指出，台南火車站鐵變更設計部分尚在台鐵內部審核中，尚未提報文資局審議，且古蹟破壞疑義仍有待古蹟審查會議審查釐清，本案復工尚無明確期程。

▲配合台南鐵路地下化進行古蹟修復工程的台南火車站，原預定2022年1月完工，現傳出將古蹟「修壞」而被迫停工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，台南火車站是以鋼骨鋼筋混凝土為主，在裝修上力求簡樸實用，外牆腰牆為人造石，上部牆身為磁磚，室內地板候車室及大廳多為大理石，其餘為磁磚，牆面則以油漆為主，但拱形開口部之遏框多為磁磚。

據文資法第106條規定：有下列情事之一者，處新台幣30萬元以上200萬元以下罰鍰：

一、古蹟之所有人、使用人或管理人，對古蹟之修復或再利用，違反第二十四條規定，未依主管機關核定之計畫為之。

二、古蹟之所有人、使用人或管理人，對古蹟之緊急修復，未依第二十七條規定期限內提出修復計畫或未依主管機關核定之計畫為之。

三、古蹟、自然地景、自然紀念物之所有人、使用人或管理人經主管機關依第二十八條、第八十三條規定通知限期改善，屆期仍未改善。

四、營建工程或其他開發行為，違反第三十四條第一項、第五十七條第二項、第七十七條或第八十八條第二項規定者。

五、發掘考古遺址、列冊考古遺址或疑似考古遺址，違反第五十一條、第五十二條或第五十九條規定。

六、再複製公有古物，違反第七十一條第一項規定，未經原保管機關（構）核准者。七、毀損歷史建築、紀念建築之全部、一部或其附屬設施。有前項第一款、第二款及第四款至第六款情形之一，經主管機關限期通知改正而不改正，或未依改正事項改正者，得按次分別處罰，至改正為止；情況急迫時，主管機關得代為必要處置，並向行為人徵收代履行費用；第四款情形，並得勒令停工，通知自來水、電力事業等配合斷絕自來水、電力或其他能源。有第一項各款情形之一，其產權屬公有者，主管機關並應公布該管理機關名稱及將相關人員移請權責機關懲處或懲戒。有第一項第七款情形者，準用第104條規定辦理。

第24條：古蹟應保存原有形貌及工法，如因故毀損，而主要構造與建材仍存在者，應基於文化資產價值優先保存之原則，依照原有形貌修復，並得依其性質，由所有人、使用人或管理人提出計畫，經主管機關核准後，採取適當之修復或再利用方式。所在地直轄市、縣（市）主管機關於必要時得輔助之。

▲配合台南鐵路地下化進行古蹟修復工程的台南火車站，原預定2022年1月完工，現傳出將古蹟「修壞」而被迫停工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第103條：有下列行為之一者，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣50萬元以上2千萬元以下罰金：一、違反第三十六條規定遷移或拆除古蹟。二、毀損古蹟、暫定古蹟之全部、一部或其附屬設施。三、毀損考古遺址之全部、一部或其遺物、遺跡。四、毀損或竊取國寶、重要古物及一般古物。五、違反第七十三條規定，將國寶、重要古物運出國外，或經核准出國之國寶、重要古物，未依限運回。六、違反第八十五條規定，採摘、砍伐、挖掘或以其他方式破壞自然紀念物或其生態環境。七、違反第八十六條第一項規定，改變或破壞自然保留區之自然狀態。前項之未遂犯，罰之。

▲配合台南鐵路地下化進行古蹟修復工程的台南火車站，原預定2022年1月完工，現傳出將古蹟「修壞」而被迫停工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第104條：有前條第一項各款行為者，其損害部分應回復原狀；不能回復原狀或回復顯有重大困難者，應賠償其損害。前項負有回復原狀之義務而不為者，得由主管機關代履行，並向義務人徵收費用。

▲配合台南鐵路地下化進行古蹟修復工程的台南火車站，原預定2022年1月完工，現傳出將古蹟「修壞」而被迫停工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文資局指出，台南火車站古蹟修復案，未按原計設施工，對於施工缺失未提改善計劃審核及擅自施工等施工程序問題，而造成古蹟「修壞了」的爭議，這些都將提報古蹟審議大會審議釐清，文資局會依古蹟審議大會審查決議去執行，一旦違法將視認定結果，依文資法24、103、104、106條查處。

►墾丁住兩晚破盤價！夏日必去手刀快搶

ET快訊
快訊／北市「巨大路樹」倒了！5車遭壓毀　雙向封閉
張君雅小妹妹24歲近況曝！　激瘦18kg變超正護理師
快訊／聯結車台9線撞民宅！　駕駛當場死亡　
快訊／華視誤報「共軍攻台、火山爆發」　北檢調查結果出爐
LIVE／男網紅離奇猝死Jolin前經紀人豪宅　母疑「不單純
發表會上沒提到！　他試用iOS 16見「1圖示」讚爆
網紅在蔣承縉家猝死　解剖查死因...母悲：他只是個上班族
快訊／台灣F-16A爆意外！　在夏威夷重落地受損
拱天宮159年來首度淹水！　白沙屯媽大雨中完成開爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

雞排妹糟了！「色卡密碼」公布陳沂電話　違反《個資法》被訴

快訊／北市路樹又倒！永樂國小旁老樹壓5車　橫佔路面掃對面民宅

疑大雨溼滑轎車國道3號自撞　4輪朝天駕駛幸運自行脫困送醫

籌拍外公《少帥張學良》傳記遭暴雷　黃大煒告MV導演洩密結果出爐

快訊／聯結車台9線撞民宅！駕駛當場死亡　屋主洗澡嚇壞急衝出

快訊／旗津漁港驚見男浮屍！「面朝下」漂岸邊　民眾嚇壞急報警

共軍導彈擊中新北！出包王華視連6錯　涉《災害防救法》結局出爐

2確診兒血氧低意識不清...父攔警車求助！警開道8分鐘抵醫院

警「目睹」闖紅燈害他吞2700元罰單　法院逆轉判免罰

台中女懷疑男友有新歡！2度站頂樓打電話吐心聲　警安撫勸下

納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」

小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

遶境途中「被邪物佔軍營」　池府千歲急降駕進廟處理

台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣

特斯拉男首還原衝突過程　「1句話」氣到掃射：槍已丟海

直播賣貨營業額破6億！保時捷隨便送　天后闆妹3小時賺8000萬...嚇壞小S

海豹吃飽後狂打瞌睡！　瞇眼＋吐舌露超萌鬼臉

雞排妹糟了！「色卡密碼」公布陳沂電話　違反《個資法》被訴

快訊／北市路樹又倒！永樂國小旁老樹壓5車　橫佔路面掃對面民宅

疑大雨溼滑轎車國道3號自撞　4輪朝天駕駛幸運自行脫困送醫

籌拍外公《少帥張學良》傳記遭暴雷　黃大煒告MV導演洩密結果出爐

快訊／聯結車台9線撞民宅！駕駛當場死亡　屋主洗澡嚇壞急衝出

快訊／旗津漁港驚見男浮屍！「面朝下」漂岸邊　民眾嚇壞急報警

共軍導彈擊中新北！出包王華視連6錯　涉《災害防救法》結局出爐

2確診兒血氧低意識不清...父攔警車求助！警開道8分鐘抵醫院

警「目睹」闖紅燈害他吞2700元罰單　法院逆轉判免罰

台中女懷疑男友有新歡！2度站頂樓打電話吐心聲　警安撫勸下

黃大洲開挖捷運、建大安森林公園　蔣萬安：台北重要推手

台積電股東會明登場、同步提供線上直播　劉德音將親自釋疑

雞排妹糟了！「色卡密碼」公布陳沂電話　違反《個資法》被訴

日本最新「海外團客旅遊指南」曝！全程戴口罩　有人確診仍可繼續玩

吃日本A5和牛與鮑魚龍蝦2000有找　初魚鮨／初魚鐵板燒插旗宏匯廣場

時隔4年！柯文哲要重新評估「忠孝西路開放機車」　7月抗議前難出爐

快訊／法國參議院訪團8日來台　拜會蔡英文、蘇貞昌、游錫堃

《英雄聯盟：激鬥峽谷》校際盃冠軍出爐...東泰太陽榮獲總冠軍

快訊／北市路樹又倒！永樂國小旁老樹壓5車　橫佔路面掃對面民宅

端午前後華南「龍舟水」爆發　暴雨製造機夾帶雷電冰雹　

社會熱門新聞

小女警憔悴現身　賓士和Juke都要賣她

高雄伴娘閨蜜打包新郎！人妻吞6年猜疑大反攻

即／蔣承縉家中傳命案！男網紅猝逝

已婚男警逼女警下跪當小三！室友證詞反轉全案

轉院途中遭救護員猥褻！骨折男「整副被把玩」崩潰

Gogoro中橫沒電　騎士挨轟巨嬰回應了

蔣承縉豪宅爆網紅猝逝！友揭離奇死狀

才掛「正妹看板」勸世　嘉義蘭潭再添亡魂

人妻車內吻小王被妹撞見　她力挺姊夫出庭補刀

網紅借住蔣承縉家猝死　前晚狀況曝

快訊／苗栗客屬大橋死亡車禍！騎士重傷不治

特斯拉男友人爆料　情侶檔嗆「你爸關我屁事」

大雪山林道「20m高大樹」壓死女遊客　老公目睹崩潰

網紅猝死蔣承縉家　解剖查死因

更多熱門

相關新聞

台中女違停嗆警看品牌開單！秒遭網酸爆

台中女違停嗆警看品牌開單！秒遭網酸爆

台中一名女子指控，她日前在黃線違停被檢舉，因此收到900元罰單，但前面停在紅線的車輛卻只收到300元罰單，讓她瞬間抓狂，想找議員處理，又被消極回覆，氣得痛罵員警「辦案不公，看品牌在開單」。沒想到，貼文曝光後，女子瞬間遭到網友洗臉。

潤弘配發現金股利9元創新高　董座直言：缺工趨勢不會回頭

潤弘配發現金股利9元創新高　董座直言：缺工趨勢不會回頭

雙溪牡丹溪溪岸整治　獲大地工程技術獎

雙溪牡丹溪溪岸整治　獲大地工程技術獎

神級活源能量　啟動鳳凰草修復力

神級活源能量　啟動鳳凰草修復力

晚60天訂鋼筋「成本多560萬」　營建工程總指數再攀新高

晚60天訂鋼筋「成本多560萬」　營建工程總指數再攀新高

關鍵字：

國定古蹟台南火車站修復工程開罰

讀者迴響

熱門新聞

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

泰國娜美驚傳死亡！撐開寶可夢衣爆紅　親友含淚發文

16年前節目「大眼正妹」竟是本土劇女星

小女警憔悴現身　賓士和Juke都要賣她

高雄伴娘閨蜜打包新郎！人妻吞6年猜疑大反攻

Keanna認已婚謝和弦時「被要3P」！

生完就死亡！33歲產婦大出血5.5公升沒人理

iOS 16升級8大亮點！　5款舊機遭淘汰

50台賓利和高層老公沒了　貴婦曝真相

快訊／09：57規模6.0地震！　最大震度2級

媽24小時內孤單火化！他淚挺政策卻因陳時中炸鍋

即／蔣承縉家中傳命案！男網紅猝逝

即／「大仁哥桶仔雞」曝停賣原因

媳婦忍3年才認「跟公公一發就中」

等到救命手術費　驚見捐款人是劉在錫

更多

最夯影音

更多
納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」

納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」
小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面