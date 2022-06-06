北市遭疑養網軍！柯文哲批認知作戰　他真的「一家五口確診」同時也說謊

記者袁茵／台北報導

有PTT鄉民「LovError」日前發文內容被PTT創設人杜奕瑾抓包有疑點，且還有網友發現IP在台北市政府，質疑與其他帳號有關聯，進而發現還有其他公務員在上班時間發政治文，使網軍爭議延燒。民進黨籍台北市議員王閔生6日再質疑「LovError」是否造謠與受到懲處，而發展基金會回應，林姓員工確實全家一口確診，但有承認自己說謊，願接受懲處。

▲台北市市長柯文哲市政總質詢。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

台北市長柯文哲6日下午赴台北市議會備詢，王閔生表示，上週質詢時有指出PTT帳號「LovError」掛市府IP發文造謠，後來市府查出帳號主人是財團法人台北市會展產業發展基金會林姓員工，對方在上班時間經營個人帳號，還自我承認發幻想文，這也等於是在造謠，是否要受到嚴格懲處？

柯文哲回應，他非常確信台北市政府沒有什麼網軍，「（林姓員工）上班時間太閒了，才可以上PTT，這個要檢討。」

▲台北市議員王閔生。（圖／記者李毓康攝）

台北市會展產業發展基金會副執行長陳文鑠說明，目前已調查出，林姓員工確實在上班時間發表私人言論，但對方確實一家五口有收到確診證明，也有醫療診斷書，所以這部分是事實，而他們以非常快的速度查察、配合找出林姓員工，對方也有坦承與表達願意接受所有懲處，該員工於民國102年5月2日進入基金會，至今已有20多年的PTT經驗。

王閔生認為，對於個案全家確診感到遺憾，但自己也全家確診，仍不會在網路上造謠，林姓員工當時聲稱老婆中重症、台大醫生稱「只要會呼吸、還能走就是輕症」，甚至說衛生所、區公所都沒給予關心，加上確診隔離時間沒有拿到薪水等。陳文鑠坦言，這部分已與林姓員工確認，「他承認自己說謊。」

此外，王閔生提及，不只有林姓員工掛市府IP，還有一個「Sagacandida」與「Adlib」疑似為同一人使用2個帳號，且「Adlib」還自稱是市府員工，而「Sagacandida」則在2019年發文請大家在12月15日前提供網路行銷執行成果，被網友點名後則開始大量刪除文章。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

王閔生指出，還有一個帳號「Tapqou」在2019年時常使用2個IP，偏偏都是台北市政府的IP，利用上班時間發文打綠、打藍，替民眾黨拉票；另一組「Kuloda」在2018年時常使用市府IP上班發文，目前被查出來是交通局運輸資訊科科長林育生，5日已有發聲明為上班發文道歉；然後還有一個帳號「paterloo」也經常使用市府IP上班時間推噓文罵執政黨。

王閔生表示，包括會展基金會的林姓員工「LovError」、「Tapqou」、「Kuloda」、「paterloo」和「Adlib」這5個帳號，都共同使用過市府一個特殊IP「117.56.71.56」，且都是上班時間發政治文，公務人員應行政中立，上班時間不可做非公務事情，儘管目前尚未找到造謠文章，有些言論屬於言論自由，但這樣是否仍有疑似網軍行為？

王閔生痛批，他對於民眾黨要不要養網軍沒意見，但不要使用市府預算，面對排山倒海的質疑與證據，市府到底何時可以徹查完畢？台北市資訊局長呂新科回應，一定會徹查，但「117.56.71.56」屬於公務網路閘道，只要透過閘道出去的IP都會相同。

王閔生追問，他要的是徹查後結果，請北市府先回去查後再來解釋，解除社會大眾的疑慮，「大家覺得北市府養網軍，這樣好嗎？」此時，柯文哲聽聞後則馬上回應，「這個王議員，這就是認知作戰了。」根本就不該有所質疑，北市府查是可以查，但IP確實是國發會發下來的，剛剛呂新科已有清楚說明，一個閘道出去都會算在台北市政府的IP。

針對局處內公務員上班時間使用PTT一事，台北市交通局6日回應，5日晚間得知本事件，目前正進行相關調查，已知部分為該同仁於上班期間有從事非公務行為，將提送考績會議處；至該同員網路發言是否等同於外界所說的網軍行為，目前由資訊局進行調查，其調查結果如認為同仁確有從事網軍行為，再進行後續檢討議處。

而北市觀傳局則說，因該員已無相關情事，並亦無指涉網軍行為，目前會再針對局內同仁及該員加強進行宣導，若後續發現有相關違失事實，將會提報考績會議處。台北市會展產業發展基金會副執行長陳文鑠也於電訪時補充說明，林姓員工之後會透過基金會發表道歉聲明，對方已有表達願接受所有懲處。

台北市政府副發言人魏文元表示，會依不同個案情節調查其詳細情況，並送人評會處理，未來也會針對同仁加強宣導，若後續發現有相關違失事實，將提報考績會議處。

至於目前將懲處多少名上班使用PTT的公務員？魏文元稱，有待後續釐清，但市府已明令同仁上班時間不得處理非公務，一旦被糾舉，查明後絕不寬貸。