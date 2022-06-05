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白色巨塔風暴！彰基近10醫師爆「被離職」　秀傳卡位接手

▲百大名醫邱足滿。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰基爆醫師出走潮。（示意圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

白色巨塔風暴！榮獲百大名醫的皮膚科永久主治醫師邱足滿在臉書po文，發表一封公開信難過陳述，她付出四分之一世紀的青春與熱忱，在可退休的10天前，收到院方沒有理由的不續聘通知書，令她感到非常震驚與不解，秀傳體系醫院證實，邱足滿將於8月開始看診，而這也是彰基第9位名醫到秀傳醫院服務。

彰化基督教醫院及秀傳醫療體系在北彰，而南彰有員榮醫療體系醫院及宏仁醫院，醫術各有所長，尤其在這2年疫情嚴峻下，醫護相關人員不眠不休守護民眾的健康，更是深得彰化在地人的感佩。

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令彰化人大驚的是，去年眼科名醫陳珊霓寫下一封長達3091字「給彰基人的公開信」，掀開白色巨塔內不為人知的風暴，直指院內有高層打壓，並痛訴院內有多位勞苦功高、胼手胝足建立起醫學中心招牌的老重臣都在羞辱下含怨離去。

▲百大名醫邱足滿。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲百大名醫邱足滿。（圖／記者唐詠絮翻攝）

邱足滿在公開信指出，其丈夫、原彰基耳鼻喉科醫師蕭信昌因無法繼續做熱情奉獻的醫療服務，也無法指導後進，只好離職而去，她於5月30日收到醫院人資之「契約期滿通知單」，單位主管事先完全沒有和她溝通不續約的理由，她努力想與人資單位或主管主任討論，但都不接電話，也不回覆email，同樣受到這種欺凌對待，還有前副院長陳堯俐醫師，以及肝移植大師柯志燃醫師。

邱足滿認為，難道是去年底彰基解聘案曾上媒體，而她正是事件當事人之一的太太，事後被秋後算帳嗎？即使後來她被迫調動其他分院，減少門診，她也沒有自提辭呈，仍然認真的在兩個分院門診，提供醫療服務，難道，私人財團法人醫院就可以恣意妄為欺負弱小員工。

▲▼百大名醫邱足滿給彰基公開信。（圖／翻攝自邱足滿臉書）

▲百大名醫邱足滿給彰基公開信。（圖／翻攝自邱足滿臉書）

據秀傳醫院員工私下表示，多年來從彰基出走的名醫，已經有8人被延攬進入秀傳體系醫院，而皮膚科名醫邱足滿的丈夫蕭信昌，目前就在秀傳醫院耳鼻喉科，未來邱足滿除了將在台中市中山醫學大學附設醫院看診外，8月開始每週二上午、週五下午在秀傳醫院皮膚科看診。彰基院方今天一早得知邱足滿到秀傳服務後，也予以祝福。

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