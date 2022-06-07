第2彈！鹹甜「蜜糖炸雞波堤堡」31門市開吃了　每店每日只賣15顆

▲最新聯名「蜜糖炸雞波堤堡」來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

第2彈來了！繼厚豆香炸雞波堤堡後，人氣連鎖速食品牌「21PLUS、21風味館」再度聯手「Mister Donut」打造最新「蜜糖炸雞波堤堡」，蜜糖糖霜結合黃金炸雞的鹹甜滋味，可是讓人忍不住一口接一口，還放了萵苣降低甜膩感，即日起至6月21日於指定31門市限時開吃，且每店、每日限量只賣15顆。

▲蜜糖炸雞波堤堡口感鹹甜好吃。

「21風味館 x Mister Donut」第二波聯名來了，選用超人氣蜜糖波堤結合微辣炸雞腿排打造「蜜糖炸雞波堤堡」，蜜糖波堤變身漢堡包後，夾進酥脆無骨炸雞腿排、新鮮萵苣，大口咬下不僅能吃到Q彈麵包，蜜糖糖霜融入炸雞後的鹹甜滋味更是罪惡爆表，即日起至6月21日於指定31間門市（可於官網查詢）限時開吃，每店、每日限量15顆，同步上架外送平台也買得到。

▲麥當勞全新「法式第戎芥末系列漢堡」限時吃。

另，麥當勞Signature極選系列也推出全新「法式第戎火腿系列」，以法式帶籽第戎芥末作為主角打造「法式第戎火腿安格斯牛堡」、「法式第戎火腿酥脆雞腿堡」、「法式第戎火腿嫩煎雞腿堡」共3口味選擇，使用豬後腿肉製成的櫸木煙燻火腿，搭配紐澳安格斯純牛肉、香嫩多汁雞腿排及酥脆去骨雞腿排，再淋上以芥末籽、醋及香料調配的帶籽法式第戎芥末醬，以及鮮採番茄、生菜，口感微酸帶甜的，還能吃到罪惡雙肉，肯定要嚐鮮，即日起至7月5日限時吃。

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