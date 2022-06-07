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估最快這天跌破萬　沈政男：全台高峰、高原都過了

記者陳俊宏／綜合報導

6日新增5萬2992例本土確診，另新增151例死亡。對此，精神科醫師沈政男表示，全台新增的高峰與高原都已過去了！指揮中心公布的感染曲線圖已經清楚顯示。他預估，最快17天後、也就是6/23，最慢32天後、也就是7/8就會下行破萬。

沈政男在臉書說，從「7日移動平均」可以看出，沒有所謂高原，而高峰就是5/26左右，曲線頂端比較平坦的部分，乃因各縣市染疫時間與病毒傳播速度不一致所造成，也就是有人早有人晚、有人快有人慢，加總起來相互抵銷，而形成較為平坦的區域。

▼6日新增5萬2992例本土確診。（圖／指揮中心提供）

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▲▼6/6中央流行疫情指揮中心記者會。（左起）發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、馬偕兒童醫院小兒感染科主治醫師黃瑽寧、醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

沈政男指出，須知病毒傳播如水銀瀉地，有縫就鑽，沒有就退，絕對不會說前面有100顆水果，今天吃10顆，明天吃10顆，分成10天吃成高原形狀；現在只剩中部與南部的「7日移動平均」呈現平坦，其他區域都已下降，包括高屏區與東區；中南部乃因三都以外區域尚未下降，三都本身其實已經過了高峰。

沈政男表示，有人問到何時下行破萬，是這樣：52992*((52992/94136)^(3/11))^(n/3)=10000, n=3252992*((52992/88220)^(3/5))^(n/3)=10000, n=17，因此最快17天後、也就是6/23，最慢32天後、也就是7/8就會下行破萬。

沈政男提到，死亡率已超過萬分之9，但6日死亡人數仍繼續攀高，死亡人數越慢達到高峰，代表死亡曲線落後新增曲線越多天，那麼最終死亡率也會越高，他目前預估仍是探底後死亡率為萬分之12。

6日新增5萬2992例本土確診，指揮中心指揮官陳時中說，這幾天都是假期，整體病例數比較少一點，還是要用7天平均來看會比較清楚，目前涵蓋率達10%後，疫情似乎有往下降的感覺。

▼沈政男說，從「7日移動平均」可以看出，沒有所謂高原，而高峰就是5/26左右。（圖／指揮中心提供）

▲▼6/6七日移動圖。（圖／指揮中心提供）

▼全國6區本土病例及累積感染百分比趨勢。（點圖可放大／指揮中心提供）

▲▼6/6七日移動圖。（圖／指揮中心提供）

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