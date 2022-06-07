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輕症暗藏2大致命危機　兒少4例1死！12警訊一次看

記者黃翊婷／綜合報導

本土疫情尚未趨緩，雖然大多數人感染Omicron都是輕症，但還是藏有2種致命危機，分別為兒童多系統發炎症候群（MIS-C）和心肌炎。馬偕兒童醫院小兒感染科主治醫師黃瑽寧提醒，MIS-C有6大警示症狀，分別為腹痛、腹瀉、皮膚出疹、嘔吐、眼睛充血和頭暈；心肌炎的部分，指揮中心曾公布6大警示症狀，分別為胸痛、胸口壓迫感或不適、心悸、暈厥、呼吸急促、運動耐受不良。

▲▼小朋友,小孩,兒童,學童,孩童,學生,上學,放學,開學,小學生,同儕,路隊,教育,校園安全,上下學,家長接送,課業壓力。（圖／記者李毓康攝）

▲我國已有4例兒童、青少年確診出現MIS-C或心肌炎，其中1例死亡。（資料照／記者李毓康攝）

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台大醫院小兒心臟科主治醫師林銘泰日前透露，曾收治一名10歲男童，4月底確診輕症康復後，在端午節連假前出現兒童多系統發炎症候群（MIS-C），緊急搶救才救回一命。

我國6日也出現首例青少年死亡個案，醫療應變組副組長羅一鈞說明，該個案是一名15歲少年，本身沒有慢性病，曾接種1劑疫苗，5月20日發燒，5月22日採檢陽性，居家照護到5月29日，5月30日在學校突然昏倒，送醫時已經沒有生命跡象，經過急救仍宣告不治，經法醫司法相驗，研判是新冠病毒感染「病毒性心肌炎併急性肺水腫」及「心因性休克」，列在心肌炎死亡案例。另外，還有2例5至11歲確診兒童出現心肌炎，經過治療皆已康復出院。

▲▼MIS-C說明。（圖／指揮中心提供）

▼▲MIS-C有6大警示症狀。（圖／指揮中心提供）

▲▼MIS-C說明。（圖／指揮中心提供）

馬偕兒童醫院小兒感染科主治醫師黃瑽寧6日出席指揮中心疫情記者會，並表示，所謂的MIS-C是感染後免疫反應，主要是新冠病毒清除了，但身體免疫反應還沒穩定，最常發生在感染後的2至6週，好發於6歲至19歲族群，其中以6歲至12歲的年齡段最多，致死率約1至2％，醫療早期介入可以降低死亡率。

黃瑽寧提醒，孩子染疫康復後的6週內都是觀察期，如果出現「突然發高燒3天、醫院抽血發炎指數上升、皮疹、結膜紅、嘴唇紅、舌頭紅、低血壓、心肌功能受損、心臟酵素增加、腸胃道症狀或凝血功能症狀」等都要特別注意，其中以腸胃道症狀最常見，包括腹痛、拉肚子，就醫時一定要跟醫師說清楚，才能立即處理。

心肌炎的部分，指揮中心曾公布心肌炎或心包膜炎的警示症狀，包含胸痛、胸口壓迫感或不適、心悸、暈厥、呼吸急促、運動耐受不良，例如走幾步路就會喘、沒有力氣爬樓梯等等，若出現這些症狀請盡速就醫治療。

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