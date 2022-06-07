孩子打寒顫不是抽搐　兒科醫列5非重症誤解「1族群例外」

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孩子打寒顫不是抽搐　謝宗學列5非重症誤解「1族群例外」

記者黃翊婷／綜合報導

國內本土疫情尚未趨緩，端午節連假前又出現首例兒童多系統發炎症候群（MIS-C），讓不少家長十分擔憂。中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學分享5個容易被誤認成兒童重症的狀況，包含使用退燒藥後體溫未達41度的高燒、打寒顫、無法進食等等，但如果是年齡未滿3個月的嬰兒發燒，屬於高危險族群，請家長直接帶孩子前往兒童急診看診。

發燒,小孩,感冒,量體溫,吃藥,看醫師,問診,咳嗽,過敏,鼻涕,鼻水,氣喘,口罩小孩,口罩,小兒科,流感,洗手,腸病毒。（圖／視覺中國)

▲兒童確診後如果出現抽搐症狀，請立即帶至醫院看診。（示意圖／CFP）

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謝宗學在臉書PO文中提到，以前就醫方便，家長不太需要學習如何觀察孩子的狀況，但現在確診者無法親自前往診所看診，急診也需要等待1至2個小時，所以他整理出5個容易被誤認成兒童重症的狀況，供家長學習如何評估孩子的生理狀況，以下5種狀況不只適用新冠肺炎，兒童其他感染症也適用；不過，如果是年齡未滿3個月的嬰兒發燒，屬於高危險族群，請家長直接帶孩子前往兒童急診看診。

1、使用退燒藥後體溫未達41度以上的高燒：

謝宗學指出，若孩子體溫突然飆升到39至41度之間，吃退燒藥幾乎沒有效果，在家處理的方式是使用第一種退燒藥，2個小時後若體溫仍大於39度且孩子還是感到不舒服，可以考慮使用第二種機轉不同的退燒藥，例如服用安佳熱後2個小時，再使用依普芬（舒抑痛）或退燒塞劑。

謝宗學表示，在開始發燒48小時之內，不要期待退燒藥能將體溫降到38度以下，能降到38度多已經很不錯了，這時候家長要注意觀察孩子體溫下降後的食慾、活力、精神有沒有恢復，如果沒有，再帶孩子前往兒童急診看診；另外，如果水分補充部不足也很難降低體溫，不一定要喝白開水，牛奶、飲料、果汁都可以，孩子能喝下去才是最重要的。

2、打寒顫並不是抽搐：

謝宗學說明，抽搐會合併意識混亂或喪失，可能會有單側或單肢抽動的狀況，但打寒顫只是會不舒服，意識仍是清楚的，會四肢同時冰冷、顫抖，不會只有單側或單肢顫抖，顫抖發冷結束後，就會開始全身發熱、高燒，這時候家長要做的是幫孩子保暖，等到四肢發熱、高燒時再幫孩子散熱；不過，如果確定不是打寒顫而是抽搐，請帶孩子至兒童急診看診。

3、高燒時呼吸急促是正常生理反應：

謝宗學提到，體溫上升時呼吸加快是正常的生理反應，看到孩子呼吸急促第一件事情是觀察有無打寒顫並量體溫，打寒顫和高燒時期呼吸都會加快，體溫大於39度就使用退燒藥，觀察體溫低於39度時呼吸急促的情形是否有改善，若沒有，請帶孩子至兒童急診看診。

另外，謝宗學補充道，高燒時的呼吸急促不會造成胸凹現象，不管有沒有高燒，只要觀察到孩子呼吸時有胸凹的狀況，就是呼吸費力的證明，請帶孩子至兒童急診看診。

▲▼民眾藥局搶購血氧機。（圖／記者許靖騏攝）

▲一般血氧機附的手指感測器是適用於大人的手指。（圖／記者許靖騏攝）

4、幼童血氧機出現血氧或心跳異常，不一定是真的異常：

謝宗學表示，因為幼童手指比成人纖細，一般血氧機附的手指感測器常會出現感測不精準的狀況，如果孩子手亂揮或掙扎，也可能造成血氧偵測異常，這時候的重點還是要觀察孩子的臉色和活力，血氧機的數值在幼童身上真的只能參考。

謝宗學說明，發燒或哭鬧時心跳會加快，要觀察心跳是否正常，請先用藥物退燒並安撫孩子，退燒安靜時的心跳才是真正的心跳，也可以用體溫心跳校正法，若以體溫37度為基準，每上升1度，心跳可能會增加10到20下。

5、無法進食不代表一定需要打點滴：

謝宗學指出，發高燒、喉嚨疼痛或噁心嘔吐是無法進食的常見原因，雖然無法吞入固體食物，但如果水分補充足夠，尿量沒有大幅減少，不一定需要打點滴，因為點滴也是電解水的一種；如果孩子無法吃固體食物，也不能只喝白開水，電解水、牛奶、飲料、果汁是比較好的選擇；若連水分都無法喝入，並且持續8至12小時（兩餐以上）合併尿量明顯減少和活力變差，建議帶孩子到兒童急診，讓醫師評估是否需要打點滴。

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