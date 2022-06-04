國中會考補考首日逾4千人報名　344人缺考、到考率92%

▲國中會考補考首日344人缺考，到考率為92 %。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

國中教育會考補行考試今（4日）舉行第一天考試，共有4301名參與，也是歷年規模最大補考，今天上午考社會科、數學科，下午為國文科與寫作測驗，教育部指出，今天缺考人數最多為寫作測驗344人，到考率為92%，今天整體應試秩序良好，僅有啟用1間備用試場，明天進入第二天考試，提醒進入考場皆需量測體溫，並全程佩戴口罩應試。

今年國中會考在5月21、22日舉行，共19萬9318人（含大陸試場）報考，根據教育部統計，經過全國試務會與各縣市政府確認後，考試期間因確診尚未解隔離、快篩陽性未經PCR檢驗及未獲PCR檢驗結果考生共有3914名，與大陸考場387名考生，共4301名考生，在24個考場學校、159間試場舉行。

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▲國中會考補考今起舉行兩天，規模為歷年最大。（圖／教育部提供）

教育部指出，今日考科為社會、數學、國文科與寫作測驗，而各科缺考人數及到考率，社會為329人、92.35%；數學326人，92.42 %；國文337人，92. 16 %；寫作測驗344人，92.00 %，整體應試秩序良好。

全國試務會表示，考試期間，各考場洗手台及廁所皆於每節考試結束前消毒一次，並增加設置酒精及乾洗手等防疫物資及定點數量，以維持手部清潔，今天考試結束後，各考場將再次進行消毒作業，請考生安心應試。

國中會考補考明（5日）將進行自然科及英語科（閱讀、聽力）考試，全國試務會也提醒考生，即早出門，而補考相關防疫措施均比照正式考試，考生進入考場皆需量測體溫，並全程佩戴口罩應試，請考生注意。