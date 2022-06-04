　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國中會考補考首日逾4千人報名　344人缺考、到考率92%

▲▼國中會考補考今起登場，規模為歷年規模最大。（圖／教育部提供）

▲國中會考補考首日344人缺考，到考率為92 %。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

國中教育會考補行考試今（4日）舉行第一天考試，共有4301名參與，也是歷年規模最大補考，今天上午考社會科、數學科，下午為國文科與寫作測驗，教育部指出，今天缺考人數最多為寫作測驗344人，到考率為92%，今天整體應試秩序良好，僅有啟用1間備用試場，明天進入第二天考試，提醒進入考場皆需量測體溫，並全程佩戴口罩應試。

今年國中會考在5月21、22日舉行，共19萬9318人（含大陸試場）報考，根據教育部統計，經過全國試務會與各縣市政府確認後，考試期間因確診尚未解隔離、快篩陽性未經PCR檢驗及未獲PCR檢驗結果考生共有3914名，與大陸考場387名考生，共4301名考生，在24個考場學校、159間試場舉行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼國中會考補考今起登場，規模為歷年規模最大。（圖／教育部提供）

▲國中會考補考今起舉行兩天，規模為歷年最大。（圖／教育部提供）

教育部指出，今日考科為社會、數學、國文科與寫作測驗，而各科缺考人數及到考率，社會為329人、92.35%；數學326人，92.42 %；國文337人，92. 16 %；寫作測驗344人，92.00 %，整體應試秩序良好。

全國試務會表示，考試期間，各考場洗手台及廁所皆於每節考試結束前消毒一次，並增加設置酒精及乾洗手等防疫物資及定點數量，以維持手部清潔，今天考試結束後，各考場將再次進行消毒作業，請考生安心應試。

國中會考補考明（5日）將進行自然科及英語科（閱讀、聽力）考試，全國試務會也提醒考生，即早出門，而補考相關防疫措施均比照正式考試，考生進入考場皆需量測體溫，並全程佩戴口罩應試，請考生注意。

►隨身帶「櫻花漱口水」，讓妳迷人度大增

ET快訊
福建發現全球新物種！「天寶岩腫腿迷甲」
波特王搶先出手！2月就已「註冊商標」疑成導火線
慶海神隊封王！全家「買1送1」優惠一次看
9同學翡翠谷戲水！男大生突溺水無生命跡象
確診遺體免在1天內火化！殯葬業大亂　急調貨櫃冰屍
明飆36度！　雨彈連下一週「最猛時間點」曝
下一個是林依晨！　葛斯齊開撕「破壞行規」：不要得罪狗仔

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國中會考補考首日逾4千人報名　344人缺考、到考率92%

桃園確診人數逐漸減少　鄭文燦：北台疫情慢慢下降！

明湧收假車潮！　公路總局曝「省公路13處地雷」易塞

阿嬤隨便煮「9菜1湯+95顆粽子」　他被嘴一句！網爆共鳴：想阿嬤了

明天飆36度！開工後迎梅雨彈　連下一週「最兇猛時間點」曝

屏東縣+2737！府開設228加強型防疫旅館　籲確診者盡量採居家照護

萬代玩具展首移師高雄！《鬼滅》日輪刀秒售罄　透明鋼彈被瘋搶

豆腐乳放3年「整罐變黑色」！她嚐一口驚呆　老饕急喊別丟：是極品

台東5-11歲第1劑覆蓋率57.2%　學齡前幼家長可領5劑快篩

快訊／雲林雷陣雨釀跳電　2千戶居民熱爆...台電緊急搶修復電

三寶「忘了換檔」撞破大門　借家人車趕上班...又撞一次

阿姨困停車場1hr好無助　熱心騎士暖帶路解困境

叫餐被偷！憂外送員揹黑鍋　他餓2hrs緝凶嗆：用餐愉快

葛斯齊再爆張穎穎墮胎收「550萬封口費」　汪小菲喊：孝順丈母娘..還自稱老公

帥哥咬360度相機打球　秒變大頭、大鼻超滑稽

惡飼主將孕兔「宅配棄養」　志工開箱嚇壞急送醫救治

汐止情侶切內車道轉彎　被聯結車輾過送醫不治

整理親友遺物見「1箱子彈」　數量上千顆！檢警急追查

吳宗憲私下安慰汪小菲...讚：他人不錯啊　喊話葛斯齊「這樣弄人家失德啦」

國小童不會線上教學急哭　阿嬤急奔警局獲神救援

國中會考補考首日逾4千人報名　344人缺考、到考率92%

桃園確診人數逐漸減少　鄭文燦：北台疫情慢慢下降！

明湧收假車潮！　公路總局曝「省公路13處地雷」易塞

阿嬤隨便煮「9菜1湯+95顆粽子」　他被嘴一句！網爆共鳴：想阿嬤了

明天飆36度！開工後迎梅雨彈　連下一週「最兇猛時間點」曝

屏東縣+2737！府開設228加強型防疫旅館　籲確診者盡量採居家照護

萬代玩具展首移師高雄！《鬼滅》日輪刀秒售罄　透明鋼彈被瘋搶

豆腐乳放3年「整罐變黑色」！她嚐一口驚呆　老饕急喊別丟：是極品

台東5-11歲第1劑覆蓋率57.2%　學齡前幼家長可領5劑快篩

快訊／雲林雷陣雨釀跳電　2千戶居民熱爆...台電緊急搶修復電

13歲賊開贓車囂張上路！拒絕攔查還加速狠撞警車　警一槍斃命

古林睿煬球威頂尖　胡智為甘願請星巴克

櫃姐租屋10年「被詐騙百萬」　房東兒崩潰！網見1細節：轟出去

防疫包血氧機回收率暴漲500%　盧秀燕讚：台中人素質很高

「祈福走桃園」抵觀音　民進黨議員力邀...羅智強挽袖捐血

陪客人喝醉...63歲女陪侍邀老闆續攤不成　抱50歲店員一起倒地

國中會考補考首日逾4千人報名　344人缺考、到考率92%

全家祭大杯美式買1送1！慶「高雄全家海神隊封王」快閃優惠

鼓鼓染疫康復「又不明原因高燒」送急診　隔壁床阿嬤一句話超暖

「嘉義縣物產館」古坑休息站開幕　鳳梨田行銷台農17號金鑽

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

生活熱門新聞

胸部癢到爆　醫：「這蟲」已爬滿你全身

完全沒打疫苗！「他只吃2種東西」6天後康復

女友停止抱怨生理痛！他一查才知被綠了

夫偷吃女大生　妻：嫌我暗沉鬆弛

「2嬰兒」被綑紅繩扔溪中　驚悚照曝光

師傅「手指插屁眼」幫妻喬尾椎　夫驚問：這正常嗎

女清潔工怨「找嘸對象」：常被鄙視　薪資曝光打趴一堆OL

唾液驗不到Omicron？他「一口氣快篩5次」照片秒懂

超商客人炫耀「剛篩2條槓」　店員崩潰結帳

快訊／今暴增152死！本土增6萬8118例本土

快訊／本土+68118！各縣市分佈曝光

麥當勞宣布　台北6門市改裝後「限外帶外送」

確診破10萬？陳時中估「已差不多到高點」

陳時中稱未要求確診亡者1天內火化　殯葬業者傻眼

更多熱門

相關新聞

國中會考補考、新北市到考率92%

國中會考補考、新北市到考率92%

國中教育會考補行考試今（4日）起一連兩天舉行，台灣有3914名考生，與大陸考場387名考生，一併舉行考試，這也是歷年規模最大的補考，而新北市則有1038人補考，也是全台考生人數最多的縣市，新北教育局表示，新北考區今天共81人缺考，整體到考率約92%，目前考試過程大致順利，並無重大違規事件。

國中會考補考登場　中投區369人應試

國中會考補考登場　中投區369人應試

教部推偏鄉弱勢增能計畫弭平城鄉差距

教部推偏鄉弱勢增能計畫弭平城鄉差距

4301人參加、國中會考補考今登場

4301人參加、國中會考補考今登場

學生總確診首破22萬！6320所園校停課

學生總確診首破22萬！6320所園校停課

關鍵字：

國中會考補考備用試場外加大陸試場教育部

讀者迴響

熱門新聞

新郎全程低頭眼神死　新娘：他不是來結婚的

胸部癢到爆　醫：「這蟲」已爬滿你全身

完全沒打疫苗！「他只吃2種東西」6天後康復

啦啦隊女神衝浪「泳衣整件走位」！

男大生海豚灣迴轉被撞死　女友等嘸人痛哭　

女友停止抱怨生理痛！他一查才知被綠了

即／影城天花板掉落！　民眾：以為電影特效

野生林心如全身照被疑「懷孕了」

夫偷吃女大生　妻：嫌我暗沉鬆弛

男星「一直聞到屍臭味」就醫被告知：已擴散

澎湖破尺度解放許維恩泳裝辣翻！

即／電影看一半「天花板掉下來」！　威秀影城說話了

啦啦隊甜心破尺度「泳裝只遮C字」

謝忻宣布「真的要去綠島打工了！」

日22歲正妹涉振興款詐領案　網歪樓：太大了吧

更多

最夯影音

更多
三寶「忘了換檔」撞破大門　借家人車趕上班...又撞一次

三寶「忘了換檔」撞破大門　借家人車趕上班...又撞一次
阿姨困停車場1hr好無助　熱心騎士暖帶路解困境

阿姨困停車場1hr好無助　熱心騎士暖帶路解困境

叫餐被偷！憂外送員揹黑鍋　他餓2hrs緝凶嗆：用餐愉快

叫餐被偷！憂外送員揹黑鍋　他餓2hrs緝凶嗆：用餐愉快

葛斯齊再爆張穎穎墮胎收「550萬封口費」　汪小菲喊：孝順丈母娘..還自稱老公

葛斯齊再爆張穎穎墮胎收「550萬封口費」　汪小菲喊：孝順丈母娘..還自稱老公

帥哥咬360度相機打球　秒變大頭、大鼻超滑稽

帥哥咬360度相機打球　秒變大頭、大鼻超滑稽

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面