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費城鬧區槍擊3死11傷　監視器畫面曝！民眾逛街一半驚恐奔逃

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國周末不平靜，各地發生12起大規模槍擊案，賓州費城4日深夜有多名槍手在鬧區朝人群掃射，已知造成3死11傷，嫌犯仍在逃逸。案發時監視器影片曝光，可見當時街道上聚集出門逛街的民眾，聽見槍聲後嚇得四處逃竄。

綜合美媒報導，這起事件發生於當地時間4日晚間約11時30分，地點在費城市中心南街（South Street）與第三街（3rd Street）附近。警方隔天上午查看附近店家監視器畫面，可見當時街上十分熱鬧，但約10秒後有民眾開始快走，接著所有人都開始死命奔跑，向鏡頭右方逃離。

警方說明，當時那裡聚集數百名正享受周末的民眾，卻突然傳出槍響，員警趕到時發現一名男子正掃射人群，馬上對他連開三槍，據信有擊中槍手，但他仍逃離現場。事後共14名傷者送醫治療，其中2男1女身中數槍，傷重不治。警方透露，槍手不只一人，且在案發現場至少找到2把槍，其中一把裝有加長彈匣，周圍散落許多彈殼，目前尚無人被捕。

警方現正調查另一段疑似捕捉到案發瞬間的影片，畫面中一名穿著白色短袖上衣的男子從腰帶中掏出一把槍，和身旁一名穿著短褲的男子一起走向前方一名黑色上衣的男子，三人發生衝突，過程中有人發射數槍。白衣男成為其中一名罹難者，黑衣男則情況危急，警方現正搜捕短褲男子，認為就是他殺害白衣男。

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