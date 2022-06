費城鬧區槍擊3死11傷　監視器畫面曝！民眾逛街一半驚恐奔逃

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國周末不平靜,各地發生12起大規模槍擊案,賓州費城4日深夜有多名槍手在鬧區朝人群掃射,已知造成3死11傷,嫌犯仍在逃逸。案發時監視器影片曝光,可見當時街道上聚集出門逛街的民眾,聽見槍聲後嚇得四處逃竄。

綜合美媒報導,這起事件發生於當地時間4日晚間約11時30分,地點在費城市中心南街(South Street)與第三街(3rd Street)附近。警方隔天上午查看附近店家監視器畫面,可見當時街上十分熱鬧,但約10秒後有民眾開始快走,接著所有人都開始死命奔跑,向鏡頭右方逃離。

警方說明,當時那裡聚集數百名正享受周末的民眾,卻突然傳出槍響,員警趕到時發現一名男子正掃射人群,馬上對他連開三槍,據信有擊中槍手,但他仍逃離現場。事後共14名傷者送醫治療,其中2男1女身中數槍,傷重不治。警方透露,槍手不只一人,且在案發現場至少找到2把槍,其中一把裝有加長彈匣,周圍散落許多彈殼,目前尚無人被捕。

BREAKING: Video of last night’s shooting on South Street in Philadelphia pic.twitter.com/6aJ5AXpn9c