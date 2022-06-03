端午節「終於卡到陰」！她確診24天「曝1物必買」：難怪都陽性

▲歷經24天確診，原PO自嘲終於「卡到陰了！」（圖／翻攝爆怨公社）



網搜小組／劉維榛報導

「感動到哭了！」一名女網友直呼，今（3）日是端午節，特別對她意義非凡，因為原PO染疫長達24天，上週PCR依舊陽性，且Ct值18，讓她崩潰不已，直到今日快篩出現一條線，讓她笑虧「終於卡到陰了！」一票網友紛紛驚呼，「台灣像你有良心的是少數，給你一個讚！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》自嘲，終於在端午節這天「卡到陰」，並形容此時此刻「感動到哭了！」原來她被Omicron病毒纏上，一纏就是24天，「上禮拜還特地再做一次PCR，Ct值18有點嚇到，還有傳染力。」

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原PO透露，連續24天陽性，「根本不敢出門，能不出門就不出門，除非是診所醫院！點滴也打了很多次」，礙於原PO本身有鼻中隔彎曲，因此她身為過來人建議，「鼻炎有深層鼻涕、痰的人，建議買強力洗鼻器清洗鼻子咽喉。」

原PO也強調，若深層鼻涕、痰沒有清出來，驗到得都是「舊病毒」，如今她堅持篩到陰性才肯安心出關，並重拾以往自由生活。

文章曝光後，底下網友也替原PO感到振奮，「真的是確診者的好榜樣」、「24天太久了啦，我連續7支都陰性，隔了近一個禮拜快篩還是陰性，結果認識的一個接著一個都確診了」、「我是14天才終於轉陰，剛剛測完而已」、「真是卡到陰最開心的一次」、「難怪我怎麼篩都陽，超濃鼻涕怎麼也擤不完，永遠都卡在裏面」、「恭喜康復～希望其他確診的患者也都能跟你有一樣的想法就好」。

▼網友讚爆。（圖／翻攝爆怨公社）