快訊／「北部感染趨緩、南部上升」　蘇貞昌要指揮中心盤整醫療量能

▲行政院長蘇貞昌召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌6日上午召開擴大防疫會議，針對國內外疫情評估、醫療量能盤點報告、各縣市兒童疫苗施打狀況等議題進行討論。蘇貞昌在會中表示，台灣目前已逐漸邁入兼顧經濟及正常生活的防疫模式，由於目前國內疫情尚在高原期，雖北部地區感染人數雖有趨緩，但南部地區卻略有上升趨勢；對於相關醫療資源的分配是否適足勻稱，他要求指揮中心妥適盤整南部地區的醫療量能。

指揮中心在會中向蘇貞昌表示，全球疫情持平，惟各國因檢測量縮減，可能低估病例數，國際傳播風險仍大；目前國內疫情仍屬廣泛社區流行，近一週新增逾51萬例，仍屬疫情高原期。

指揮中心表示，雙北、桃園及基隆市等北部縣市新增病例數下降，中南部縣市病例增加，未來一週可能逐漸接近高峰，端午連假是否對國內疫情造成影響，仍尚待觀察。

有關醫療量能部分，指揮中心表示，已發文要求各縣市衛生局務必落實500床以上醫院開設 20%專責病房、其他 200 床以上醫院開設10%專責病房，其中南區共增加 215 床專責病房。

至於兒童綠色通報及重症醫療量能部分，指揮中心指出，目前開設綠色通道醫療院所共計 118 家，端午連假期間亦邀請專家持續召開兒童重症照護討論會議，提升臨床處置知能，指揮中心亦擴大重症收治量能，即時掌握病床使用情形，目前兒童專責病房以及兒童專責 ICU 佔床率約為六成左右。

此外，指揮中心強調，Paxlovid 口服抗病毒藥物截至5日止，配賦及存放點共計 2,444 處，較上週（5 月 29 日）新增 953 處；Molnupiravir 口服抗病毒藥物截至5日止，配賦點共 311 處，計新增 217 處，而6月1日，也開放衛生局可視需要調撥藥品至轄區住宿型長照機構、主責醫療機構或衛生所存放Molnupiravir 口服抗病毒藥物。

在家用快篩實名制方面，指揮中心表示，第一輪自5月 28 日至本月 5 日止計 39 日，累計販售 996 萬 5,689 份（4,982 萬 8,445 劑），實名制第二輪自今日開始實施，每家藥局之販售份數由原 78 份調增為 117 份；超商零售通路專案自5月 9日起推動，截至本月5日共計販售 408 萬 6,168 劑，庫存量尚有 69 萬餘劑。

有關快篩試劑配送及發放部分，指揮中心表示，自4月 12 日迄今，已依地方政府公衛體系需求，共配送 2,290 萬 3,698 劑，並以各縣市人口總數之15%作為地方安全儲備量。另外，針對經濟弱勢及部分有群聚風險等族群免費發送快篩試劑，包括低收入戶及中低收入戶每人 5 劑、照護型機構每人 3 劑、遊民及列冊關懷之獨居老人每人 5 劑，總計約有 81 萬人受惠，已於5月 28 日起陸續配送至各縣市社會局、各機構。

指揮中心指出，110 學年度在學的高中、國中、小學及五專前三年的學生，將自今日起，於學校每人免費發放 4 劑快篩試劑。此外，政府為進一步提供學齡前幼兒家庭充足之家用快篩試劑，家長自本月 1 日起可持 0-6 歲孩童健保卡，至各實名制販售據點免費領取一份 5 劑家用快篩試劑，加計今日擴大適用對象為 2015 年 9 月 2 日以後出生之學齡前兒童，截至本月 5 日止，累計已領取 38 萬 646 份。

指揮中心強調，以上免費提供快篩試劑是額外提供的份數，不會影響實名制的購買資格，若曾經購買過實名制快篩的，仍可再免費領取快篩試劑。

對此，蘇貞昌聽取報告後表示，台灣目前已逐漸邁入兼顧經濟及正常生活的防疫模式，上週適逢端午連假，難免會有大型群聚及移動情形，請指揮中心持續觀察疫情變化並隨時因應。

蘇貞昌說，自6月1日開始，已實施多項新型防疫措施，其中兒童輝瑞疫苗大型施打站之設立，使許多家長能夠儘早讓家中孩童前往施打，感謝指揮中心調度得宜，目前兒童大型施打站已達成階段性任務，惟仍有許多孩童尚未施打疫苗，為提升孩童對抗病毒的保護力，請指揮中心與教育部及地方政府積極合作，協調學校加速進行學童疫苗施打，儘早提供孩童適當保護以防止感染。

蘇貞昌說，目前國內疫情尚在高原期，依指揮中心說明，雖北部地區感染人數雖有趨緩，但南部地區卻略有上升趨勢，而例如部分縣市所轄區域遼闊，若未來疫情持續上升，相關醫療資源的分配是否適足勻稱，他要求指揮中心妥適盤整南部地區的醫療量能，特別是專責病床及負壓病房之數量，以及依投藥情形適當調度口服抗病毒藥物之配賦及存放，以備不時之需。