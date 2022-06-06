端午節後拒吃肉粽！他開便當見1幕傻眼　網全跪：媽媽太強

▲端午節不免俗的一定要吃粽子。（示意圖／ETToday資料照）

記者陳怡靜／綜合報導

端午連假剛結束，許多人家中的冰箱依舊塞滿了粽子，還得連續吃上多日，腸胃實在吃不消。一名網友表示，和媽媽說過這幾天不想再吃粽子，沒想到一早打開飯盒，竟發現媽媽的「神之巧思」，讓他哭笑不得。貼文一出，眾人全讚嘆，「媽媽太厲害！」

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，連日來實在吃膩了粽子，昨天媽媽先說今天早餐吃肉粽，他連忙拒絕：「不要，連吃三天了。」不過媽媽腦筋動得快，立刻再問：「那吃壽司？」原PO也相當爽快的答應。

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怎料原PO一早打開便當盒，媽媽果然做了一盒「壽司」，仔細一看，海苔內包的餡料其實還是粽子，只是媽媽將粽子切塊，再包了海苔片，變身成「肉粽壽司」，讓他看傻眼。

▲原PO媽媽發揮創意，將肉粽變成壽司。（圖／翻攝自臉書●【爆廢公社公開版】●）



貼文一出，網友們全被原PO媽媽的創意給逗樂，「媽媽太有創意了」、「原諒我大笑，媽媽很有才」、「聰明的媽媽！筆記中」、「好熟悉的內餡」、「端午口味的壽司」、「媽媽太有才但會生氣」。

也有許多網友開始集思廣益，提供各種讓粽子變身的料理方式，「可以做成大腸包小腸嗎」、「明天會問你要不要吃御飯糰哦」、「晚餐還有披薩樣式」、「還可以變糯米粥」。