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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

檢座積案300件去年更達400件考績竟獲甲等　檢審會打臉

▲桃園地檢署1名員工27日傳出身體不適自行就醫PCR檢測，今天傳出陽性確診，桃檢立即針對其辦公室清消，3名密切接觸者快篩後呈陰性並居家隔離。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園地檢署檢察官陳美華積案問題嚴重，考績連兩年遭打丙等。（圖／記者沈繼昌攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園地檢署檢察官陳美華，前年積案300件考績被評為丙等，但去年積案更誇張達到400件，考績竟被評為甲等，可領取高額獎金。案經檢察官人事審議委員會改評為丙等，並送法務部核定通過。陳美華連兩年丙等，獎金將少領取75萬元。

陳美華為司法官37期結業，辦案表現良好，曾經在2011年配合廉政署帶隊，搜索桃園地院揪出藏匿上百宗刑事案卷的「問題書記官」。陳美華在同僚眼中，是擅長照顧學弟妹的司法官，人緣極佳。她長期在桃園地檢服務，期別資深，與桃園地檢署檢察長俞秀端，期別僅差2期，也被稱為「桃檢土地婆」。

不過陳美華積案狀況近年來特別嚴重。高檢署2020年到桃檢業務檢查時，發現她的積案量已經超過300件，因此在檢查報告中加註，要求將積案問題列入考評。當年桃檢年度考績會議最後將她評為丙等，送交檢審會、法務部均獲得同意。

沒想到積案問題絲毫沒有解決，到了去年度積案量更達到400件。但桃檢考績會竟將她評定為甲等，送交檢審會審核。檢審會看不下去，改投票將她評為丙等，並送交法務部追認。陳美華連兩年考績吃丙等，將損失75萬元以上的年終獎金。

對於陳美華的積案問題，桃檢回應，因陳美華家庭遭逢變故，影響其工作效率；積案問題她已經有努力處理，從數據上可以看出有下降，因此職務評定才會將她評為甲等。桃檢也表示，尊重檢審會的決定。

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