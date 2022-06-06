要不到錢50刀砍死母親！自稱「國父」...台中啃老男被起訴

記者游瓊華、白珈陽／台中報導

台中市太平區一名患有情緒障礙的40歲陳姓男子4月間因要不到錢，竟持水果刀朝母親頸部、胸口狂刺，不僅陳母胸骨被刺穿，心肺破裂慘死倒臥血泊中，陳男拿的水果刀甚至被砍到變形。事後警方訊問時，陳男還自稱是國父，也甚至不知自己殺了母親，讓警方搖頭。台中地檢署偵辦後，依殺害直系尊親屬罪嫌起訴，法院裁定接押。

起訴指出，陳男有情緒性障礙，經常向陳母要錢，若陳母不給，陳男就會打罵母親。今年4月1日陳男不滿陳母不給錢，竟然從廚房拿著水果刀坐在客廳，等著母親從外返家。陳母一進家門就遭陳男拿水果刀猛刺脖子、胸口、背部，陳母出手想要抵擋，陳男還惱羞成怒，再往陳母腋下猛刺，陳母轉身想逃跑，陳男以殺紅眼，追上繼續狂刺，甚至陳母倒地也拿刀瘋狂刺陳母脖子、背部。

陳母被活活刺死，相驗發現，陳母身上總共被刺了50刀，光是背部就35刀，不僅心肺被刺穿，動脈破裂，氣血胸、肺部塌陷，最後大量出血死亡。令人不寒而慄的是，陳男事後竟像沒事般，把行兇的水果刀清洗乾淨，用塑膠護套套住，先在客廳休息到隔日清晨，之後到浴室洗澡後回房間休息。

陳男胞姊證稱，母親每周都會給弟弟1000元零用錢，但每幾天就會用完，如果再向母親索討未成，就會動拳腳。胞姊指出，發現母親沒有到公司上班，回家查看才發現媽媽被弟弟殺死，趕緊報案，警方趕到現場發現，陳男將自己反鎖在房間內，穿著行兇血衣呆坐床上。

警方將陳男帶回偵訊時，陳男一下子說自己是國父，一下子又是別人，至少說出五個身分，連自己殺了母親都不知情。

檢方調查，陳男在2014、2015年間，因罹患精神疾病被判定中度精神障礙，但後來未依規定重新鑑定，也自行簽具切結書，放棄資格；陳男於檢訊時供稱，在行兇前即暗藏水果刀，待母親返家後，進而持刀將其殺害，檢察官認陳犯案時，行為的目的性明確，未處精神障礙狀態、導致喪失辨識違法能力，依家暴殺害直系尊親屬罪起訴。