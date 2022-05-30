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快訊／台中女「想搬出去」一刀刺死媽媽　檢方聲押獲准

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲吳姓女子昨下午涉嫌在住處持刀刺死母親，警方到場蒐證。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市西屯區29日發生一起弒母命案，吳姓女子疑因「想搬離家中」與母親發生爭吵，涉嫌持水果刀刺向對方背部，導致母親送醫傷重不治。檢察官30日上午率法醫至林新醫院相驗，初步判斷吳母背部有傷勢，將於6月2日進行解剖釐清死因。檢察官今晚訊問後，認吳女涉嫌殺害直系尊親屬，為最輕本刑5年以上重罪，向台中地院聲請羈押獲准，未禁見。

警方調查，吳女（35歲）昨日下午5時許在住處與母親洪姓婦人（61歲）起口角，進而持刀攻擊洪婦背部，造成洪婦送醫傷重不治，案後將吳女帶回偵訊，全案報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，將依家暴殺人罪方向偵辦。

據悉，吳女從事服務業，已離婚，2名未成年的兒子歸前夫扶養，她長期精神狀況不穩定，與母親同住在台中市西屯區大祥街一棟大樓，昨日吳女向母親提出想搬離家中的意見，遭到母親反對，2人因此發生口角。

爭吵過程中，吳女情緒激動，拿水果刀劃傷自己左手掌一刀，隨後又拿水果刀胡亂揮舞，其中刺中母親背部，當場倒地不起。吳女見狀趕緊報案，救護人員到場後，將倒臥血泊中的吳母送往林新醫院急救，但仍宣告不治；轄區警方到場時，吳女頗為冷靜，向警方陳述涉案理由後，配合警方帶回。

檢察官30日上午與法醫至林新醫院進行相驗，將於本周四進行解剖；檢察官晚間訊問吳女後，認定吳女涉嫌殺害直系尊親屬，情節重大，屬最輕本刑5年以上之重罪，向台中地院聲押，法院裁定羈押未禁見。

 

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