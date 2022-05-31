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再逆轉！王忠義弒母詐保　一度無罪...更二審過失致死罪判1年2月

▲▼ 。（圖／資料照）

▲南投縣王忠義涉嫌殺母一案，更二審認他涉過失致死罪，從無罪改判1年2月徒刑。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

南投縣民王忠義夫婦被控殺害父母案，一審時殺父部分判無罪，殺母部分王被判無期徒刑；二審法醫解剖王母遺體，認為王母為單純落水意外溺斃，判決王忠義無罪，檢察官不服提起上訴，更一審於2020年再度宣判無罪，但又被最高法院發回，台中高分院更二審今日撤銷無罪判決，認王未盡到照顧母親的義務，改依過失致死罪，判刑1年2月。可上訴。

王忠義今日並未到庭聽判。合議庭指出，王於2014年10月間，帶妻兒、高齡且有智能障礙的母親，前往南投縣國姓鄉戲水，當時母親臨時找地方上廁所，王卻沒有請妻子或自己陪同前往，導致母親溺水，雖無法因此判斷王有殺人故意，但他具有照顧母親的義務，負有過失責任，認涉犯過失致死罪，因此變更殺害直系尊親屬，改依過失致死罪論處。此案至今已是第六次審判。

起訴指出，王忠義、陳麗雅夫婦因不堪長期照顧久病的父親，2014年5月底，將王父載至南投縣仁愛鄉北港溪上游，持鐵器敲打王父致死；由於王忠義夫婦無業四處積欠卡債，2人為王母投保50萬元後，同年10月間，將王母帶到國姓鄉種瓜溪上游，將其推落溪中溺斃。一審將王忠義判處無期徒刑。

但二審查出，王忠義夫婦在案發前，仍有零星工作收入，且累計有63萬餘元存入其父母或兒子的郵局帳戶，王忠義積欠銀行的卡債，雖有45萬餘元未繳，但均屬發生在2007年以前的債務，實質上已成為銀行呆帳，無法對王忠義執行到任何財產。而王母生前持續領取津貼，由王忠義支配作為全家人生活所需，因此認為檢察官起訴王忠義為詐領50萬保險金而殺害自己母親，動機尚屬牽強。

王母遺體經檢察官、法醫師相驗，均未發現有人為加工溺斃所常出現的抵抗傷或明顯人為外傷，而解剖後發現，王母有右上背肌肉出血、肩部肌肉出血，經法醫師於審理中提出顯微鏡檢查結果，確認是橫紋肌斷裂所造成的出血，該出血部位所相對應之皮膚及皮下組織並無外力造成外傷，並參考國外法醫學文獻，也證述於單純溺斃個案中，有超過半數以上個案均出現類似因垂死前用力掙扎、過度伸張、收縮導致橫紋肌斷裂所呈現的出血情形，因此，本案極可能是單純意外落水溺斃。

合議庭調查結果，認檢察官所提出的證據，並不能讓法官認定王忠義有罪。因此維持原審判王忠義無罪。

台中高分檢檢察官不服，認定是外力所致，查出他載走病重的父親，用鈍器重擊父頭部致死；而王母頭部左前額撕裂傷，是鈍力傷，傷口還有沙子，認定王忠義從後抓住母親往水裡壓制撞到水裡硬物溺斃，遂提起上訴，由台中高分院更一審法官審理，合議庭法官判王忠義無罪，但被最高法院撤銷發回更審。

法官變更起訴法條，從殺害直系直系尊親屬，改為依過失致死罪判決，理由是無證據顯示，王忠義將母親壓制水中、或推入河水淹死，但王忠義有照顧母親的義務，又有智能障礙，王帶妻、子與王母戲水抓蝦，臨時找地方上廁所，卻沒有委由妻子等人照顧王母，導致王母溺水死亡，有過失致死責任。
 

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