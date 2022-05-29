台中女「想搬離家」吵架一刀刺死母　看她斷氣倒血泊…冷靜自首

▲吳姓女子今日下午涉嫌在住處持刀刺死親生母親。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市西屯區今（29日）下午5時許發生一起人倫悲劇，吳姓女子與母親同住，疑今日向母親提出想搬出家門，2人因此發生爭吵，吳女先是拿水果刀劃傷自己手掌，接著涉嫌持刀刺向母親背部，驚見母親倒地不起、已無氣息，遂自行報警。洪姓母親送醫急救後宣告不治，警方已將吳女查獲到案，將朝家暴殺人罪方向偵辦，明日（30日）報請檢察官相驗，釐清死因。

據悉，35歲吳女從事服務業，已離婚，2名未成年的兒子歸前夫扶養，她長期精神狀況不穩定，此案發生前未有過家暴通報紀錄。吳女與母親61歲洪姓婦人同住在台中市西屯區大祥街一棟大樓，今日吳女向母親提出想搬離家中的意見，遭到母親反對，2人因此發生口角。

爭吵過程中，吳女情緒激動，拿水果刀劃傷自己左手掌一刀，隨後又拿水果刀胡亂揮舞，途中刺中母親背部，當場倒地不起，吳女見狀趕緊自行報案，救護人員到場後將倒臥血泊中的吳母送往林新醫院急救，但仍宣告不治；轄區警方到場時，吳女頗為冷靜，向警方陳述涉案理由後，配合警方帶回。

▲▼鑑識小組到現場查扣涉案證物。（圖／記者白珈陽攝）

警方調查，吳女今日下午5時許在住處與母親起口角，進而持刀攻擊洪婦背部，造成洪婦送醫傷重不治，已將吳女帶回偵訊，全案報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，將依家暴殺人罪方向偵辦。